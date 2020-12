​La Plataforma en Defensa dels Serveis Públics denuncia la privatizatzió encuberta dels serveis del Clínic

La Plataforma en Defensa dels Serveis Públics ha fet públic un comunicat en el que critica la gestió que l'equip directiu de l'Hospital Clínic està fent i acusen que diverses instituciones privades s'estan aprofitant de les instalacions del centre, a més que des de el mateix hospital es deriven molt pacients a les entitats privades, causant un gran perjudici a la sanitat pública.

El comunicat de la Plataforma en Defensa dels Serveis Públics diu el següent:





Els estatuts del Consorci Clínic avalen un Hospital com a centre de negocis amb finalitats i estructura d'empresa mercantil i voluntat privatitzadora. Una voluntat que els gestors han mantingut en el temps. A dia d’avui aquest consorci està format per la Generalitat de Catalunya (CatSalut) i la Universitat de Barcelona, amb un percentatge variable de participació privada, i amb “aliances estratègiques” amb diverses farmacèutiques, empreses de l'Ibex35 i “agrupacions” amb hospitals privats, on són derivats la major part dels pacients dels barris de l’Eixample, mentre l'hospital públic redueix serveis i llits, any rere any.





L’hospital sosté dins de les seves installacions la clínica Barnaclínic S.A., que ha enriquit les “elits” mèdiques i personal privilegiat a través de l'exercici de la sanitat privada i utilitzant els recursos públics del propi Hospital. Tot això malgrat la denúncia constant dels moviments populars i sindicals, les “irregularitats” detectades per la Sindicatura de Comptes o fins i tot la resolució del propi Parlament de Catalunya en favor del tancament.





L’actual projecte de negoci de l'equip directiu del Clínic, format per gestors de la indústria privada catalana, consisteix a construir un macrocomplex hospitalari de 270.000 m², amb la participació de la indústria biotecnològica i farmacèutica i ocupant el recinte arquitectònic de la Escola Industrial, un espai històric del districte de l’Eixample. La Sindicatura de Comptes adverteix de la gran quantitat de patrimoni de la Fundació Clínic que no està fent servir i la Diputació ha emès recentment un informe on descarta el trasllat. Així doncs, els termes més adients per caracteritzar aquesta operació són l’especulació i el tracte de favor als socis del seu entramat empresarial, financer i polític.





Denunciem també que, mentre els gestors del Clínic manifesten falsament i de manera reiterada la manca d'espais, s'han estat tancant plantes i serveis a l'hospital, augmentant els llistes d'espera i les derivacions de pacients a hospitals privats com la Clínica Plató o l'Hospital del Sagrat Cor. Actualment aquest centre és propietat d’una multinacional (Quiron Salut) i es manté en funcionament gràcies a l’hospital públic, en mitjans i professionals, i a les derivacions de pacients de l’Esquerra de l’Eixample des del Clínic. El Conveni que lliga aquest hospital al CatSalut venç el 2021.





Pel que fa a la Clínica Plató, una fundació privada, la direcció del Clínic projecta integrar-ne la plantilla mantenint però una part de la propietat en mans dels seus actuals patrons i assumint els deutes i les irregularitats detectades en la situació patrimonial i urbanística d’aquesta entitat, a més de traslladar-hi la Clínica Barnaclínic S.A. per continuar el negoci. Totes aquestes operacions són pròpies del model privatitzador del sistema sanitari de Catalunya, on es rescaten hospitals i centres privats ruïnosos amb diners públics, però es manté intocable la seva propietat privada.





Des de la Plataforma en Defensa dels Serveis Públics, volem denunciar que les pretensions de la indústria sanitària, amb les institucions públiques al seu servei, continuen marcant un paradigma totalment contrari a un model 100% públic de salut basat en els principis democràtics de l'Atenció Primària i ignorant l'acció política i social sobre els condicionants de la salut de les persones i la salut pública. Un paradigma de mercantilització de la salut i la privatització de la sanitat per al benefici de la classe capitalista i d’una casta mèdica privilegiada.

La població està sofrint, ara més que mai, els resultats de les polítiques sanitàries privatitzadores, hospitalocentristes i les retallades pressupostàries que han practicat els diferents governs i que han afectat també a tot el personal sanitari. Els centres d'Atenció Primària romanen infradotats de personal i recursos per a atendre la majoria de la població, i alguns fins i tot tancats en plena pandèmia, sense capacitat per atendre malalties cròniques i prevalents, proporcionar atenció sanitària bàsica o desenvolupar qualsevol mínim projecte preventiu o de salut comunitària i social. L’Atenció Primària i la salut pública no són lucratives, amb l’excepció dels CAPS ja privatitzats (EBAS).





Per tot això exigim:

- Obrir tots els serveis i plantes de l’Hospital Clínic que s'han anat tancant per aprofitar tota la capacitat installada real del centre i que passi a ser un centre hospitalari de titularitat, gestió i provisió públiques.

- Integrar al sistema públic l'Hospital del Sagrat Cor, rescatat en diverses ocasions amb diners públics i que funciona gràcies a ser proveïdor del CatSalut, i la Clínica Plató prèvia auditoria pública. Això vol dir que passin a ser centres sanitaris de titularitat, gestió i provisió exclusivament públiques. Tancar definitivament la Clínica privada Barnaclínic S.A. seguint la resolució del Parlament de Catalunya.

- Auditoria pública dels béns immobles de la Fundació Clínic per recuperar els terrenys i les propietats que gestiona de manera privada i destinar-los a l’interès públic.

Implementar un model sanitari 100% públic fonamentat en l’Atenció Primària de Salut, la salut pública i la intervenció comunitària, que tingui en compte la prevenció i els condicionants socials de la salut i la malaltia i que permeti garantir les millors condicions laborals i de drets dels treballadors i treballadores.

- Posar fi al model sanitari hospitalocentrista que, amb connivència institucional i política, posa la sanitat al servei del lucre de les empreses farmacèutiques i biotecnològiques privades i menysté o directament ignora els interessos i la salut de la població.

- Aturar definitivament el projecte d'especulació immobiliària, urbanística i ecològica que implicaria la destrucció d'espais de valor arquitectònic que alberguen diversos usos públics i veïnals en un dels barris més densament poblats i contaminats de Barcelona.

- La compareixença pública de la responsable del Departament de Salut i del President interí de la Generalitat per donar explicacions sobre aquest intent de macrooperació d’especulació immobiliària, financera i política.