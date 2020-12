El Govern central defensa fer un registre de les persones que no es vulguin vacunar

La ministra d'Hisenda i portaveu de Govern, María Jesús Montero, ha defensat la decisió del Ministeri de Sanitat, recollida en l'Estratègia de vacunació enfront de la Covid-19, de registrar a la base de dades a les persones que es neguin a posar-se- .













"És una cosa que venim fent en els sistemes sanitaris des de sempre, fonamentalment en els programes de vacunació que es dirigeixen a la població infantil", ha argumentat la portaveu de l'Executiu aquest dimarts en roda de premsa després de la reunió de Consell de Ministres.





Sobre la qüestió, ha comparat aquest registre amb la cartilla de vacunació amb què compten tots els ciutadans des de l'edat infantil: "Tenir la cartilla de vacunació permet en cada moment, bé a través d'aquest document o bé a través de la història clínica, que qualsevol professional tingui constància que aquesta persona s'ha sotmès a aquesta vacuna, medicament o tractament per fer una millor vigilància del seu estat de salut ".





En qualsevol cas, la ministra s'ha remès a la roda de premsa d'aquest dimecres del ministre de Sanitat, Salvador Illa, després del Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut (CISNS), per informar sobre possibles "avenços" en aquest registre de vacunació .





Aquest dilluns, la secretària d'Estat de Sanitat, Silvia Calzón, també es va mostrar partidària del registre de les persones que no es vulguin vacunar: "Registrar el rebuig a la vacunació pot ser d'interès sobretot per ajudar-nos a analitzar les causes que poden provocar el rebuig a determinats grups de població i poder insistir en les campanyes informatives i de divulgació que siguin necessàries per explicar el benefici de les vacunes ".