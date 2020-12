Catalunya entra en risc extrem per Covid-19 tres dies abans de les celebracions nadalenques

A tres dies de l'inici del Nadal, sis comunitats autònomes se situen en l'escenari de risc extrem per Covid-19, més de 250 casos per 100.000 habitants en els últims 14 dies, contemplat en l'estratègia de 'Actuacions de resposta coordinada per a l' control de la transmissió de Covid-19 ', aprovat el passat mes d'octubre pel ple de Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut (CISNS).









A nivell general en només una setmana s'ha passat de tenir una incidència mitjana de 198,77, als 236,27 casos per 100.000 habitants registrats aquest dimarts en l'informe sobre l'evolució del coronavirus que publica diàriament el Ministeri de Sanitat, excepte els caps de setmana.





No obstant això, hi ha una variabilitat entre comunitats autònomes. Així, les que actualment tenen una major incidència de contagis per Covid són Balears (433,77), Madrid (329,71), Comunitat Valenciana (309,27), Extremadura (305,79), Castella-la Manxa (286, 39) i Catalunya (275,03).





Per contra, les regions menys afectades són en l'actualitat Ceuta (110,88), Canàries (133,19), Andalusia (139,67), Astúries (148,12), Múrcia (148,94), Castella i Lleó (163,45), Cantàbria (166,93), Galícia (178,18), Navarra (193,36), Aragó (209,89), la Rioja (223,49), Melilla (239,34) i País Basc (243,46).