Puigdemont es proposa com a cap de llista de JxCat a les eleccions del 14F

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha proposat aquest dimecres ser el cap de llista de JxCat per Barcelona a les eleccions catalanes del 14 de febrer, en què Laura Borràs serà la candidata del partit a la Presidència de la Generalitat.









En un vídeo difós a les xarxes socials, ha assegurat que demanarà a l'Executiva de JxCat encapçalar la candidatura i que haurà de ser validat per la militància: "Ja vaig dir que no seria candidat a la investidura de la Presidència de la Generalitat però que formaria part del projecte que encapçala Laura Borràs de manera clara ".





"Per tot el que hi ha en joc, per tot el que hem de fer possible, per tot el que no hem renunciat ni renunciarem, per aconseguir que a la llarga llista de presidents de la Generalitat hagi finalment una dona, el de Laura Borràs, proposaré a l'Executiva de JxCat encapçalar la llista per Barcelona", ha afirmat.





L'expresident va renunciar a participar en les primàries de la formació per optar a ser el presidenciable de la Generalitat, que va guanyar Borràs, però ha avisat que formaria part de l'equip de JxCat en les eleccions.





Així, el reglament de primàries de JxCat ja va incorporar un article que permet a l'Executiva completar la llista en cadascuna de les demarcacions catalanes un cop acabin les primàries, el que dóna l'opció a incorporar a Puigdemont en la candidatura.





GOVERN COMPROMÈS AMB EL 1-O

Segons Puigdemont, la via de l'autoritat i la repressió adoptada pels poders de l'Estat "confirma dues evidències que s'han revelat des de fa anys: que l'Estat espanyol no pot ser reformat perquè els seus problemes són estructurals" i que la millor alternativa per a la supervivència de Catalunya és la república catalana, en les seves paraules.





"Patim una crisi molt severa que lamina drets i llibertats. Una crisi política i institucional provocada per la deconstrucció democràtica de l'Estat espanyol i que afecta seriosament a la nostra forma de vida com a nació", ha afegit.





D'altra banda, ha sostingut que la conseqüència de la pandèmia del Covid-19 en l'economia ha estat "tan severa que amenaça algunes de les conquestes de l'estat de benestar" i que no es podran blindar fins que no es disposi de més recursos.





En aquest sentit, ha alertat que l'actual model de societat a Catalunya es troba "amenaçat" i ha urgit a protegir-lo i assegurar-lo a través de l'ambició i determinació.

D'aquesta manera, i de cara a la pròxima legislatura, ha urgit a formar un Govern "compromès amb l'1-O, que construeixi república i deconstrueixi monarquia" ja arribar a una unitat estratègica entre actors polítics que condueixi a el reconeixement internacional de Catalunya com a estat independent.





LAURA BORRÀS

Per la seva banda, la candidata a la Presidència de la Generalitat per JxCat en les eleccions del 14F, Laura Borràs, que també ha intervingut en el vídeo, ha celebrat l'anunci de Puigdemont: "Estem junts i junts hem de fer-ho possible".





Ha assegurat que és un privilegi treballar al costat de Puigdemont i alhora "una enorme responsabilitat", però ha destacat que hi ha darrere un bon equip determinat a fer que JxCat guanyi les eleccions del 14 de febrer.