L'Hospitalet es personarà com a perjudicat en la causa pel cas del Consell Esportiu

L'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha aprovat sol·licitar personar-se en condició de perjudicat en la causa per les presumptes irregularitats en subvencions de Consell Esportiu, que porta el Jutjat d'Instrucció 2 de la ciutat, ha informat aquest divendres en un comunicat.













És un dels punts que inclou la moció que ERC ha presentat al ple municipal i que ha estat aprovada per unanimitat, i en la qual demana que l'Ajuntament creï una comissió per estudiar la documentació de Consell Esportiu relacionada amb les subvencions que ha rebut l'entitat per part de consistori.





A l'acabar el ple, el regidor Cristóbal Plaça --investigat en el cas-- ha fet efectiva la seva renúncia al càrrec i serà substituït per Iman Aisa Abdellaoui, que és qui el segueix en l'ordre de la llista electoral de la candidatura presentada pel PSC-CP a les eleccions municipals del 26 de maig.