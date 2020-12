La carrera de Salvador Milà: dels viatges recreatius en helicòpters oficials a violar les mesures per frenar el Covid-19

Salvador Milà és un vell conegut en la política catalana. Recentment ha estat protagonista a les portades dels diaris al saber-se que ha acudit a algunes reunions de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), on exerceix com a mà dreta d'Ada Colau i Eloi Badia, sabent que estava contagiat de Covid-19. No obstant això, la carrera política de Milà va més enllà, i les seves polèmiques també.









Llicenciat en Dret i ex membre de l'extint PSUC, partit amb el qual va entrar a l'ajuntament de Mataró el 1979, va passar a encapçalar les llistes ICV al municipi fins a 1999 i va arribar a ser regidor d'Urbanisme de la capital de Maresme de 1992 a 1999 , quan la ciutadania va decidir que s'anés a l'oposició. Peró Milà no va desistir, i va seguir la seva carrera política fins a arribar a ostentar el càrrec més rellevant que ha tingut: conseller de Medi Ambient, del 2003 al 2006 amb el tripartit de PSC / ERC / ICV, liderat per l'històric Pasqual Maragall.





Salvador Milà va tenir els seus grans moments en la seva època de conseller tenint grans enfrontaments amb les multinacionals de la indústria elèctrica. Va prometre tancar centrals nuclears i va exigir més participació ciutadana en assumptes relacionats amb les empreses d'electricitat, però no ho va aconseguir, decebent a empreses i votants. El 2005 Ecologistes en Acció va publicar un article carregant contra el llavors conseller . Va acabar perdent el càrrec en la crisi de Govern de 2006 i mai més va tornar a la primera línia de la política.





Sembla que Milà mai va perdonar que Maragall el tragués de Govern. Com va recordar en un article publicat el 2019 el director de CatalunyaPress, Manuel Fernando González, l'encara director de l'Àrea de Presidència de l'AMB "sembla haver mantingut i acumulat cert rancor amb la figura històrica de l'expresident".





VIATGES EN HELICÒPTER





Joan Saura, el secretari d'ICV quan Milà va ser cessat, ha afirmat sentir "un profund malestar" pel cessament del conseller, afirmant que seria un "abans i un després" al Govern del tripartit. Saura va afirmar llavors que "no hi havia cap raó política que justifiqués el cessament", però la veritat és que Milà havia sortit massa als diaris, i per assumptes que els polítics no haurien de sortir.





El 2005 diversos mitjans de comunicació van publicar que el llavors conseller s'havia portat a la seva família de viatge utilitzant un helicòpter oficial de la Generalitat. Quan va ser preguntat per aquest assumpte al Parlament, Milà va respondre que era "legítim" i a més, "un deure", conciliar la seva vida professional amb la familiar. A més, ha afirmat que altres membres de la Generalitat feien el mateix.





El mateix secretari general d'ICV, Joan Saura, va haver de desmentir les paraules de Milà, aconseguint que al cap de pocs dies l'exconseller es veiés forçat a disculpar públicament.





EN UNA TRÍADA CONTRA AGBAR





Salvador Milà és un dels dels eixos de la "tríada de l'aigua" a l'AMB i, amb Eloi Badia i Leonard Carcolé, "ha mantingut i manté durs enfrontaments amb l'empresa catalana Agbar des del seu nou lloc de responsabilitat", explica el periodista Manuel Fernando.





L'exconseller ha mantingut, des de fa temps, una batalla aferrissada contra Aigües de Barcelona . Però, per què té tant d'interès a carregar contra Agbar? "Sempre han defensat que fos Acciona i no Aigües de Barcelona l'encarregada de gestionar l'aigua", assenyala el director de Catalunyapress.





No obstant això, no és l'única vegada que el conseller ha estat relacionat amb el món de l'aigua. La Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha estat un dels organismes de la Generalitat que més dèficit ha arribat a acumular. Salvador Milà va denunciar el 2004 que el Govern de CiU havia deixat un alt endeutament en l'ACA, afirmant que revertiria aquesta situació durant el seu mandat. Però no va ser així, i el dèficit es va duplicar amb l'arribada del tripartit. El 2003 el dèficit era de 956.130.000 d'euros, i el 2009 va arribar fins als 1.945,03 milions. Una gestió impecable.