Santa Claus viatja a 2.100 km per segon i només accepta a rens femella

És una vella pregunta però segueix passant de generació en generació: És real el Pare Noel? Aquest Nadal el canal educatiu de Youtube PBS Digital Studios s'ha ficat de ple a analitzar la màgia que utilitza un dels personatges més esperats de l'any.





A través de la seva pàgina 'It' s okay to be smart 'ens descobreixen el més interessant del Nadal i del Pare Noel.





1. Thomas Edison li va presentar al món les llums de Nadal a 1880. Abans d'aquesta data, la gent li posava als seus arbres espelmes enceses.





2. És una llei de l'univers que els llums de Nadal s'enredin (entropia). No importen el acuradament que siguem guardant els llums d'un any per l'altre. Els físics han demostrat que qualsevol cable de més de 2 metres acaba formant nusos gairebé matemàticament.





3. Pare Noel confia en el poder de les dones. Els vuit rens que estiren el seu trineu tenen les cornamentes completes. Els rens mascles es desfan de les seves cornamentes a l'hivern, de manera que a menys els vuit tinguin algun tipus de problema, els rens del Pare Noel són totes femelles.





4. El trineu del Pare Noel hauria de viatjar a 2.100 quilòmetres per segon per lliurar les joguines a tots els nens del món el dia de Nadal.





5. Hi ha teories de mecànica quàntica que expliquen com funciona la màgia del Pare Noel. Són bastant complicades, així que us deixem que l'expert us les expliqui (minut 04:50).