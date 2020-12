Carrizosa (Cs): "Si el constitucionalisme no es mobilitza, l'independentisme ho tornarà a fer"

El líder de Cs al Parlament, Carles Carrizosa, ha avisat que "si el constitucionalisme no es mobilitza, els independentistes 'ho tornaran a fer'", davant les eleccions previstes pel 14 de febrer a Catalunya.





Preguntat per les mesures que proposa Cs, Carrizosa ha destacat la de "donar carpetada definitiva a l' 'Procés'", en una entrevista a 'El Periódico' recollida aquest diumenge per Europa Press.





Ha lamentat que no hi hagi una coalició formada per Cs, PP i PSC, i ha defensat que aquestes formacions haurien d'estar d'acord que el procés independentista ha de ser superat amb "la unió de l'constitucionalisme". Tot i així, ha afirmat que "la prioritat és la gestió de la pandèmia", però ha insistit que el procés sobiranista l'ha destorbat.





Carrizosa ha argumentat que no és possible parlar d'indults per als polítics condemnats per l'1-O "si ells segueixen parlant de repressió, de feixisme, que són víctimes d'injustícia, d'arbitrarietat, de venjança".





PACTES



Sobre un possible pacte amb Vox, Carrizosa ha dit que primer cal veure si entra al Parlament i amb quin programa, però ha assegurat que ja coneix els postulats de el partit i que està absolutament en contra "de retallar drets relatius a la llibertat sexual oa la violència masclista ".





Pel que fa a el primer Secretari de PSC, Miquel Iceta, Carrizosa ha dit que, al seu parer, s'està amagant perquè "prepara un tripartit i no vol ser hostil al seu futur soci, ERC".