Calvo qüestiona l'informe dels fiscals del Tribunal Suprem sobre els indults del procés

La vicepresidenta primera de Govern, Carmen Calvo, ha qüestionat aquest dilluns l'informe dels fiscals del Tribunal Suprem sobre els indults als presos del 'Procés', entre altres coses, perquè "abunda en la posició contrària de la pròpia Sala Segona" que emetre la seva sentència.









En tot cas, ha recordat que és al Consell de Ministres a què li correspon prendre les decisions sobre indults, i que pot fer-ho "en funció del que emeten els informes" dels òrgans corresponents, "o al contrari dels informes".





"D'això hi ha tot tipus d'exemples de tots els Governs", ha afirmat en una entrevista a TVE, a l'ésser preguntada per aquest informe en què la Fiscalia s'oposa als indults per als dotze condemnats pel 'Procés' perquè no han trobat raons de justícia, equitat o utilitat pública que justifiquin aplicar la mesura de gràcia.





Segons la vicepresidenta, l'indult "és un dret que tenen tots els homes i dones d'aquest país si estan complint condemna". "Està en l'absoluta normalitat i es pot decidir en funció del que emeten els informes o a contra dels informes", ha recalcat.