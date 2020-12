Gairebé 450.000 catalans han rebut alguna prestació social durant l'últim mes

La pandèmia ha deixat sense feina a centenars de milers de persones. Molts autònoms han vist baixades les persianes dels seus negocis i els seus empleats s'han hagut d'acollir a un ERTO per poder sobreviure. Des de l'inici de la pandèmia, el govern ha posat a la seva disposició diversos paquets d'ajudes, entre els quals hi ha les prestacions socials i els avals ICO, així com l'ajornament dels pagaments del lloguer.









En l'últim mes, un total de 447.351 assalariats i autònoms catalans han rebut algun tipus de prestació social de l'Estat. Concretament, 381.123 treballadors catalans van percebre algun tipus de prestació social per part del SEPE -com ERTO, atur, etc.-, per un import total de 477.800.000 d'euros. D'ells, 207.441 eren treballadors acollits a un ERTO, el que suposen un total de 176.200.000 d'euros. Des d'abril, la despesa acumulada en prestacions socials del SEPE arriba a 4.642,4 milions d'euros -dels quals, 2.220,6 corresponen a ERTO-, 3.018,7 milions més que en el mateix període de l'any passat.





A aquests 381.123 assalariats que han rebut prestacions del SEPE se sumen els 66.228 autònoms catalans que han rebut algun tipus de prestació social en l'últim mes. Des de l'inici de la crisi i fins al 30 de setembre, 272.598 autònoms van rebre algun tipus de prestació. A partir de l'1 d'octubre van entrar en vigor noves modalitats de prestacions per a autònoms: compatibles amb l'activitat, per cessament o limitació temporal d'activitat o per baixos ingressos i 66.228 autònoms catalans han rebut alguna d'aquestes prestacions.





Els treballadors afectats per ERTO a Catalunya van arribar a ser 678.684 a l'abril. Però des de l'inici de la pandèmia i fins al 30 de setembre, el 78,4% dels treballadors afectats per un ERTO s'havien incorporat al mercat laboral. Les noves restriccions provocades per la segona onada del COVID-19 han fet que el nombre de treballadors en ERTO se situï a Catalunya en 207.441 persones, 49.800 més que a finals de setembre.





Als treballadors protegits se sumen els 35.314 catalans que han rebut l'Ingrés Mínim Vital (17.007 adults i 18.307 menors). La delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, ha valorat que aquestes xifres constaten que el Govern d'Espanya està "al servei de la ciutadania, especialment la més vulnerable", i que "els catalans i catalanes saben de primera mà que l'Executiu de Pedro Sánchez treballa per garantir la igualtat d'oportunitats". "La pandèmia ha provocat una crisi social i econòmica davant la qual el Govern respon protegint a la ciutadania perquè ningú quedi enrere".





Així mateix, ha recordat que el Govern d'Espanya no només ha ajudat a assalariats i autònoms, sinó també a les empreses. El 30 de novembre, a Catalunya s'han aprovat 175.376 operacions d'avals ICO, que afecten 112.776 empreses, per un import avalat de 15.676,1 milions d'euros (18,6% del total) i un finançament total de 20.469,3 milions . Es tracta de la comunitat autònoma que més finançament ha rebut en aquest capítol.





Drets socials

A Catalunya li corresponen 45,5 milions d'euros de Fons Social Extraordinari (15,2% del total) per minimitzar l'impacte social de la pandèmia. A més, la Generalitat ha rebut per part de l'Estat 3 milions extraordinaris per a beques menjador, donant cobertura a 6.515 famílies vulnerables. Així mateix, el Govern ha prorrogat la moratòria per al pagament de lloguers fins el 31 de gener de 2021 i ha estès els supòsits per beneficiar-se del bo social en el subministrament elèctric fins al 30 de juny de 2021, i ha suspès els desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional durant l'estat d'alarma.





205 milions de fons FEDER i 3.165,6 de fons COVID19

Catalunya també podrà destinar a despesa sanitària 205 milions d'euros de Fons FEDER (6,4% del total nacional), que se sumen als prop de 3.200 milions d'euros que ha rebut la Generalitat a través del Fons COVID19. Concretament, Catalunya ha rebut un total de 3.165,6 milions d'euros procedents de Fons COVID19, no reemborsables, seguint criteris objectius i quantificables relacionats amb l'impacte de la pandèmia. El Fons COVID19 s'ha dividit en quatre pagaments i tots ells ja han estat abonats a la Generalitat, que els distribueix a la seva consideració.