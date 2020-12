Més de la meitat dels barcelonins suspenen la gestió de Barcelona durant la pandèmia

La pandèmia va frenar la vida a les ciutats de tot el món. Va col·lapsar els sistemes mèdics i va provocar que molts serveis es veiessin afectats. A Barcelona, gairebé la meitat (49,3%) dels residents consideren ara que durant la crisi de la Covid-19 no ha funcionat “gairebé res” a la ciutat, segons una enquesta de Construïm Barcelona.









Concretament, el 49,3% de la població enquestada ha respost que "gairebé res" ha funcionat bé a la ciutat de Barcelona, mentre que el 42,3% ha expressat que "gairebé tot" ha funcionat i el 8,4% no ho sap.





D'altra banda, independentment de quina hagi estat la resposta a la primera pregunta -"Durant la crisi de la Covid-19, a la ciutat de Barcelona ha funcionat bé..."-, la població enquestada ha suspès Barcelona en 10 de les 17 puntuacions que es demanaven a l’enquesta.





En concret, els barcelonins i barcelonines han puntuat per sota del 5 la gestió de les residències de gent gran (3,28); els serveis funeraris (4,22); els serveis de neteja (4,98) i l’ensenyament (4,48); així com el servei de Metro i Bus (4,73); de Renfe (4,13) i els Ferrocarrils de la Generalitat (4,80). Els enquestats també han suspès la gestió de les tres administracions públiques competents a la ciutat: l'Ajuntament de Barcelona (3,68); la Generalitat de Catalunya (3,89) i el Govern d’Espanya (3,50).





En canvi, els barcelonins enquestats han puntuat per sobre del 5 els serveis sanitaris (6,07); la recollida d’escombraries (5,35); la seguretat ciutadana (5,46); i el servei de bombers i protecció civil (6,45).





Els serveis més ben valorats per la ciutadania, els quals ha puntuat amb notable, són el subministrament d’electricitat i gas (7,00); el d’aigua (7,11); i el de telèfon i internet (7,01).





De l’enquesta se n’han fet quatre seguiments (juliol, agost, setembre i octubre), amb resultats força diferents, sobretot del primer a l’últim. Així, dels set serveis que suspenen a l'octubre, al seguiment del juliol només en suspenia un, el de la gestió de les residències de gent gran. La resta, aprovaven tots i, en algun cas, fins i tot per sobre del 6.





Canvi d'opinió amb els mesos

De la mateixa manera que al juliol hi havia sis serveis que aprovaven que a finals d’octubre suspenen; n’hi havia cinc amb un notable que, a finals d’octubre, s’han quedat en tres: els subministraments d’electricitat i gas, el d’aigua, i el de telèfon i internet.

El que sí que ha suspès la població enquestada en els quatre seguiments és la gestió de les tres administracions públiques competents a la ciutat: l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el Govern d’Espanya.





Font: Construïm Barcelona





La principal conclusió que permet extreure el fet d’haver elaborat l’enquesta per seguiments és que l’opinió de la ciutadania ha tingut una evolució negativa al llarg del temps, ja que la puntuació ha baixat, com a mínim un punt, a totes les àrees al quart seguiment respecte al primer com a conseqüència del cansament de la ciutadania, tal com mostra el següent quadre i gràfic.





Font: Construïm Barcelona





L’associació Construïm Barcelona va decidir tirar endavant una enquesta d’aquestes característiques després d’observar la preocupació ciutadana i de diferents associacions al voltant de la gestió de la pandèmia a la ciutat. L’enquesta s’ha fet arribar a les principals associacions de veïns, associacions esportives, culturals i socials, així com a cases regionals i l’han contestada un total de 931 persones durant els mesos de juliol, agost, setembre i octubre de 2020, tal com recull la fitxa tècnica.