Mor a causa d'un infart l'ambaixador de l'Afganistan a Qatar enmig del procés de pau amb els talibans

L'ambaixador de l'Afganistan a Qatar, Hakim Dalili, es va morir dilluns a causa d'un infart, enmig del procés de pau amb els talibans en el qual s'havia involucrat de manera activa, segons fonts oficials.

El portaveu de l'Alt Consell per a la Reconciliació Nacional, Faraidun Khazun, ha destacat que Dalili, nomenat ambaixador a Doha el febrer del 2019, havia treballat per impulsar el procés de pau, tal com ha recollit la cadena de televisió afganesa Ariana.





Així mateix, fonts d'aquest organisme han manifestat que "la seva mort és una gran pèrdua per l'Afganistan", especialment perquè "s'ha involucrat de manera activa en el procés de les converses de pau", segons l'agència afganesa de notícies Jaama Press.





El Govern i els talibans van encetar les converses directes de pau al setembre i està previst que el 5 de gener mantinguin una ronda de contactes a Doha, després que les delegacions hagin aconseguit pactar un 'full de ruta'.





En aquest sentit, el president de l'Alt Consell per a la Reconciliació Nacional de l'Afganistan, Abdullah Abdullah, va assenyalar el 23 de desembre que reduir la violència al país serà un dels punts principals d'aquesta ronda de contactes.





El cap de l'Estat Major Conjunt dels Estats Units, el general Mark Milley, es va reunir amb els talibans a Doha per incidir en la necessitat de "reduir immediatament la violència" per avançar en les converses de pau, en vista del seu rebuig a declarar un alto el foc.