Un estudi demostra que els triglicèrids i el colesterol augmenten el risc de cardiopaties

Un estudi publicat al 'Journal of the American College of Cardiology' ha mostrat que alts nivells de triglicèrids i de colesterol romanent augmenten el risc de patir una malaltia cardiovascular en pacients d'alt risc, fins i tot encara se segueixi el tractament habitual per controlar els nivells de colesterol en sang.









Investigadors de l'Institut Hospital de la Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM), de l'Hospital Clínic de Barcelona i del CIBER de Fisiopatologia de l'Obesitat i Nutrició han realitzat un seguiment durant cinc anys a 6.900 pacients d'una edat mitjana de 67 anys, amb sobrepès o obesitat i, en gairebé la meitat dels casos, amb diabetis.





L'estudi ha demostrat que un increment de 10 mg / dl de les concentracions de triglicèrids en sang fa créixer un 4% el risc de patir patologies cardiovasculars; i en el cas de colesterol romanent, el risc augmenta fins al 21%.





"Els resultats de l'estudi suggereixen que, en individus d'alt risc cardiovascular i amb un colesterol LDL ben controlat, les següents dianes terapèutiques podrien ser els triglicèrids i, sobretot, el colesterol romanent", ha explicat una de les signants de l'estudi, la doctora Montse Fitó.





El també autor de l'estudi, metge Emilio Ortega, ha declarat que el treball realitzat "obre la porta a plantejar assajos clínics que responguin a la pregunta de si el colesterol romanent o els triglicèrids han de ser la diana terapèutica preferent en pacients amb alt risc cardiovascular i nivells de colesterol LDL adequats o, alternativament, s'ha de perseverar en la reducció d'aquest".