Els indults, el preu per a reeditar el tripartit a Catalunya?

Aquest dimecres el president de Govern, Pedro Sánchez, ha comparegut davant els mitjans per fer balanç del primer any de l'Executiu de coalició i, com era d'esperar, els periodistes li han preguntat sobre els indults als líders del Procés.





Sánchez ha evitat avançar si l'Executiu indultarà als polítics independentistes condemnats pel referèndum il·legal de Catalunya, però ha volgut ressaltar que "des del principi no ha amagat les seves intencions", de manera que manté la seva "clara aposta" per la "reconciliació" i el "retrobament" i per "superar episodis nefastos".





El president esquiva donar el veredicte final sobre l'indult, però el seu discurs s'acosta cada vegada més al dels líders del procés a la vegada que s'allunya de la sentència del Suprem. Per a Sánchez, tota la societat, en un i altre costat, ha comès "errors". "Quan es parla de Catalunya ningú està lliure de culpa", de manera que insta tots els actors polítics a ser "capaços de trobar un espai per a la trobada".





Sánchez vol "superar aquesta etapa tan dramàtica i mirar al futur amb un horitzó compartit pel conjunt de la societat catalana i espanyola". No obstant això, per a Pablo Casado, el líder del Partit Popular, aquest moviment només respondria a una estratègia del president del Govern central per a reeditar el tripartit a Catalunya.





"Sobre els indults, tant me fa que Ábalos els defensi o que Sánchez els negui. Faran el que els convingui perquè hi hagi un tripartit a Catalunya amb el PSC dins o des de fora", ha declarat Casado en una roda de premsa, a la que ha qualificat d'"any horribilis" la gestió de Sánchez el 2020 i ha recalcat que "els únics que han sortit més forts són els seus socis, que tenen per objectiu debilitar Espanya".





Davant les eleccions catalanes, Casado ha llançat un missatge als constitucionalistes assegurant que tot aquell que "no vulgui que els independentistes manin, només pot votar a PP" perquè "el PSC pactarà amb ells". Segons ha afegit, els socialistes ja han pactat amb ells a nivell nacional i també ho van fer a Catalunya "amb els tripartits de Maragall i de Montilla".





EL TRIPARTIT, L'ÚNICA OPCIÓ?





Pactar amb els partits que van promoure el referèndum il·legal pot desgastar qualsevol força que vulgui governar a tot Espanya però, ¿Hi ha més opcions? Segons l'última enquesta publicada pel Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) sobre el resultat de les properes eleccions catalanes, ERC guanyaria amb 35 escons; JxCAT s'aconseguiria una franja d'entre 30 i 32 diputats; el PSC 25; Cs entre 14 i 16; la CUP entre 8 i 9; el PPC entre 7 i 9, igual que els comuns i, finalment, Vox irrompria al Parlament amb un màxim de 6 diputats.





Amb aquest panorama electoral, quines opcions té el Govern per trencar la coalició independentista i afavorir l'arribada d'una nova etapa a Catalunya? Per obtenir la majoria absoluta es necessita obtenir més de la meitat dels diputats, que en el cas de l'hemicicle català serien 68. Aquestes són les possibles combinacions que en aquest moment podria estudiar el PSOE per canviar de cicle a Catalunya:





- Tenint en compte que el PSOE no pactaria amb Vox i que els Comuns no entraran en una coalició amb la dreta, un possible "pacte constitucionalista" només podria agrupar el PSC, Cs i el PP. Sumant els diputats màxims que pot arribar a obtenir cada formació (25 escons de PSC + 16 escons de Cs + 9 escons de l'PPC = 50 escons) no s'acosten ni a la majoria absoluta.





- Si Sánchez aconseguís convèncer el seu soci de coalició, Pablo Iglesias, perquè els comuns es sumessin a l'acord electoral, s'afegiria un màxim de 9 diputats a la suma, una combinació que tampoc arribaria a la majoria absoluta.





- L'única opció que tenen els socialistes per ser presents en el Govern de Catalunya, dins el mateix oa través d'un pacte d'investidura, és intentar sumar esforços amb ERC, un partit que encara que segueixi ancorat en l'independentisme, ha abandonat la via més agressiva. A més, també és una forma de refermar els pactes que van permetre la investidura de Pere Sánchez i dels Pressupostos Generals de l'Estat de 2021. La suma d'ERC, PSC i Comuns (35 + 25 + 9 = 69 escons) si donaria lloc a una majoria absoluta capaç d'allunyar Puigdemont i el seu entorn de Govern.





- La tercera opció que tenen els socialistes és creuar-se de braços i deixar que els independentistes, un cop més, tornin a reeditar la majoria absoluta.





Si els resultats electorals no difereixen molt dels que reflecteixen les enquestes, el Govern de coalició només podrà entrar a l'executiu català pactant amb Esquerra. D'altra banda, també sembla que l'única manera que tindran els catalans de tenir un Govern que no sigui íntegrament independentista és aquest pacte.





De tota manera, perquè això sigui possible ERC haurà de donar un pas endavant i deixar clar que vol canviar de cicle. I per a això, tant els socialistes com els republicans saben que cal oferir un gest als electors independentistes, una mena de 'regal' que legitimi el pacte. En cas contrari, es podria crear un efecte rebot que acabés dirigint el vot cap a Puigdemont i el seu entorn. I tot apunta que aquest gest serà l'indult dels líders del Procés.