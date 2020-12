Un Barça descosit segueix dimitint de la Lliga (1-1 davant l'Eibar) amb Messi a la grada

El Barça de Koeman segueix dimitint de la Lliga i mostrant una indolent imatge tancant un 2020 per oblidar amb un decebedor empat a un al Camp Nou davant la Sociedad Deportiva Eibar.





Tan freds com l'ambient, els blaugrana s'encallen set punts per sota dels co-líders: Atlètic i Reial Madrid que aquest dimecres tenen l'oportunitat de distanciar-se encara més en funció dels seus resultats davant el Getafe al Wanda Metropolità i l'Elx en l'Estadi Martínez Valero.





El partit ha comptat, finalment, amb la presència de Leo Messi a la grada després del seu retorn de la localitat argentina de Rosario on ha celebrat el Nadal amb la seva família i segons el club i Koeman tractant-se de molèsties al turmell dret.





Messi, que segueix sembrant tots els dubtes haguts i per haver respecte a la seva continuïtat al club, ha estat testimoni d'una altra pèssima versió de l'equip que lidera que, gràcies a la igualada de Dembélé al minut 23 de la segona part, ha rescatat un raquític punt després que Kike García avancés als de Mendilibar després d'una errada del defensa blaugrana Ronald Araujo.





FC Barcelona





Koeman, amb decisions erràtiques des de la banqueta i suposades referències com Antoine Griezmann desaparegudes (ha hagut de ser substituït amb el 0 a 1 per la seva nul·la aportació) han tornat a desesperar juntament amb la resta de l'equip coronant un any d'autèntica pena.