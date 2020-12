CaixaBank compleix 20 anys a Itàlia amb una quota de mercat del 26% del negoci d'avals

CaixaBank compleix aquest any dues dècades de presència a Itàlia. Des de l'obertura de la seva oficina de representació a Milà l'any 2000, l'entitat s'ha consolidat com a banc de referència per a les empreses espanyoles amb presència a Itàlia, i per a empreses italianes amb interessos a Espanya.













L'oficina de representació a Itàlia, que està composta per un equip de quatre persones, ofereix acompanyament en comerç exterior, banca d'empreses i banca corporativa als seus clients amb interessos a Espanya i a Itàlia.





En l'àrea de trade finance, CaixaBank compta a Itàlia amb una quota de mercat del 26%, el que suposa que més d'1 de cada 4 avals i cartes de crèdit que s'emeten des de/cap a bancs espanyols amb destinació/procedència de bancs italians, es fan a través de CaixaBank.





Pel que fa a corporate, l'oficina representa CaixaBank davant les principals empreses i institucions financeres locals, traslladant les necessitats de les companyies als equips corresponents a Espanya. Compte a més amb una persona dedicada a la cobertura de bancs italians en collaboració amb l'equip d'IFI (Institucions Financeres Internacionals).





En les seves dues dècades de presència a Itàlia, CaixaBank ha treballat també per impulsar les relacions empresarials entre els dos països, a través de la collaboració amb institucions com l'ICEX o l'Ambaixada espanyola al país. CaixaBank és també membre del consell directiu de la Cambra de Comerç Espanyola a Itàlia.





Itàlia, un client primordial per a Espanya

Itàlia és un dels països que ofereix grans oportunitats a les empreses espanyoles per la seva llarga història de relacions d'inversió amb Espanya. Amb 78 punts en l'índex CaixaBank per a la Internacionalització Empresarial 2019 (ICIE), Itàlia es col·loca en setena posició en el món, empatat a punts amb Suïssa.





En 2019, les exportacions espanyoles a Itàlia van sumar 23.214.000 d'euros, segons dades de l'ICEX. Espanya exporta a Itàlia productes de sector de l'automòbil, combustibles i lubricants, productes de confecció femenina, oli d'oliva i matèries primeres i semimanufactures de plàstic, entre d'altres.





Per la seva banda, les importacions espanyoles des d'Itàlia van aconseguir en 2019 un total de 20.566.000 d'euros, fet que suposa una caiguda del 2,5% respecte a l'any anterior. Itàlia exporta a Espanya equips, components i accessoris d'automoció, combustibles i lubricants, i automòbils, entre d'altres.





Presència internacional de CaixaBank

L'oficina de representació a Milà és una de les primeres oficines de representació que va obrir CaixaBank a l'estranger, en una xarxa que avui s'estén per tot el món a través de sucursals a 5 països, i de 18 oficines de representació.





L'entitat articula la seva presència internacional a través de sucursals operatives, oficines de representació i acords de cooperació amb bancs internacionals. En l'actualitat, CaixaBank té sucursals al Regne Unit (Londres), Alemanya (Frankfurt), França (París), Polònia (Varsòvia) i el Marroc (Casablanca, Agadir i Tànger).





A més, l'entitat compta amb 18 oficines de representació repartides en els cinc continents: Milà (Itàlia), Istanbul (Turquia), Pequín, Xangai i Hong Kong (Xina), Dubai (Emirats Àrabs Units), Nova Delhi (Índia), El Caire (Egipte), Santiago de Xile (Xile), Bogotà (Colòmbia), Nova York (EUA), Singapur, Johannesburg (Sud-àfrica), São Paulo (Brasil), Alger (Algèria), Lima (Perú), Sydney (Austràlia) i Toronto (Canadà).





Així mateix, CaixaBank manté acords amb més de 1.600 bancs internacionals per facilitar l'operativa internacional i el comerç exterior de les empreses i dels particulars en qualsevol país del món. A més, controla el 100% del portuguès BPI, i té una participació del 9,92% de l'entitat austríaca Erste Bank.





La Banca Internacional de CaixaBank és l'única xarxa internacional de banca a Espanya que està certificada per AENOR.