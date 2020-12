La UE i el Regne Unit signen l'acord per regular les seves relacions comercials

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, i el president del Consell Europeu, Charles Michel, han rubricat oficialment l'acord amb el Regne Unit que marcarà les relacions comercials entre la UE i aquest país després del 'Brexit'.













El primer ministre del Regne Unit, Boris Johnson, estampar també aquest dimecres la seva signatura en l'acord.





"El primer ministre Boris Johnson el signarà avui més tard a Londres", ha indicat la presidenta de la Comissió Europea després de la signatura de l'acord, subratllant que ha estat un "llarg camí". "Ha arribat el moment de deixar enrere el Brexit. El nostre futur està fet a Europa", ha afirmat.





"L'acord que signem avui és el resultat de mesos d'intenses negociacions en les que la Unió Europea ha mostrat un nivell d'unitat sense precedents", ha apuntat el president del Consell Europeu, Charles Michel, per a qui es tracta d'un acord "just i equilibrat "que protegeix plenament els interessos fonamentals de la Unió Europea i crea estabilitat i previsibilitat per a ciutadans i empreses.





"Un nou capítol, una nova relació", ha assenyalat el polític belga, destacant la importància que el Regne Unit i la UE mirin cap endavant, per tal d'obrir un nou capítol en les seves relacions.





Els Estats membre de la UE van acordar dilluns l'aplicació provisional de l'esmentat acord i aquest dimarts s'ha complert ja amb el procediment escrit, després que cap país hagi presentat objeccions en el termini fixat --fins a les 15.00 hores--.





L'Eurocambra s'havia pronunciat inicialment en contra d'un aplicació provisional total perquè no veia amb bons ulls fer aquest pas sense conèixer la seva opinió, però els líders dels diferents grups polítics es van mostrar conformes dilluns, sempre que sigui una "excepció".





Així mateix, van plantejar que l'aplicació provisional no conclogui a finals de febrer sinó al març, perquè el Parlament Europeu pugui ratificar en el ple previst per a aquest mes.





"En qüestions importants, la Unió Europea està disposada a treballar colze a colze amb el Regne Unit. Aquest serà el cas del canvi climàtic, abans de la COP 26 a Glasgow, i en el resposta a les pandèmies, en particular amb un possible tractat sobre pandèmies. en assumptes exteriors, buscarem la cooperació en temes específics basats en valors i interessos compartits ", ha explicat Michel.





"Aquests són temes importants que hauran de ser discutits de manera regular, com ho fem amb els nostres socis estratègics, i espero amb ànsies aquesta cooperació", ha afegit.