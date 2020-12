La Xina ja té la seva vacuna contra el coronavirus

L'Administració Nacional de Productes Mèdics de la Xina ha aprovat l'autorització de comercialització condicional per a una vacuna contra la coronavirus desenvolupada per la farmacèutica estatal Sinopharm, sent la primera a rebre aquesta certificació per part de l'ens regulador de medicaments.









Aquesta vacuna, que ja havia rebut l'autorització per al seu ús d'emergència a mitjans d'any, es convertirà en la primera a sortir a el mercat comercial amb aquest estatus.





Aquest dimecres, Sinopharm va assegurar que la seva vacuna tenia un 79,3 per cent d'efectivitat, encara que prèviament, després dels assajos clínics duts a terme a Unió dels Emirats Àrabs Units, havia assegurat que era del 86 per cent.





En aquests moments hi ha 15 vacunes en assaigs clínics a la Xina, incloses cinc que han entrat ja en la fase tres, si bé l'anunci de Sinopharm sobre la seva efectivitat suposa el primer d'una empresa xinesa sobre l'eficàcia de la vacuna que desenvolupa.