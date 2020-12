L'Ajuntament de Badalona atén les persones que es van quedar al carrer després de l'incendi de la nau

En relació amb la situació de les persones que havien acampat a la Rambla del Gorg de Badalona, i que ara s’han traslladat al solar de la nau del carrer de Guifré que es va haver d’enderrocar després de l’incendi del passat dia 9 de desembre, el Govern Municipal manifesta que:

















L’Ajuntament de Badalona, a través dels Serveis Socials i en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, han atès després del sinistre totes les persones que així ho han sol·licitat, oferint un seguiment de la seva situació i proporcionant allotjament i àpats. Ahir mateix, els tècnics de serveis socials van reiterar de nou aquest oferiment a aquelles persones que encara no l’havien acceptat. Els treballadors socials van estar fins a les 22 hores a l’oficina municipal de districte atenent a les persones acampades que ho sol·licitaven.





Serveis Socials en el dia d’ahir va detectar que el número real de persones acampades i que no disposen d’allotjament ofert actualment són una quinzena, la resta són persones que han estat ateses i van acceptar l’allotjament.





El Govern Municipal vol agrair la tasca d’intermediació que han portat a terme diferents grups municipals de l’Ajuntament de Badalona en el dia d’ahir. Tot i l’esforç realitzat ahir pel Govern municipal, els grups polítics i les entitats, només tres persones van acceptar la proposta que novament se’ls s’hi va oferir des de serveis socials.





Les persones que es trobaven acampades a la Rambla del Gorg s’han traslladat al solar del carrer de Guifré que és de propietat privada. La resolució judicial de què disposa l’Ajuntament de Badalona autoritza el desallotjament de l’acampada en un espai públic.





Aquest matí els serveis municipals han procedit a la neteja i a la desinfecció del lloc on s’havia establert l’assentament il·legal a la Rambla del Gorg que presentava un estat molt greu de brutícia i insalubritat.





El Govern Municipal vol refermar la seva voluntat de seguir vetllant i portant a terme totes les accions necessàries per garantir que no tinguin lloc, per part d’un grup reduït de persones acampades, accions incíviques o actes que atemptin contra l’ordre públic i la tranquillitat del veïnat de l’entorn del solar ocupat.





Des del Govern Municipal s’ha treballat i es seguirà treballant amb totes les persones afectades, però es condemna enèrgicament qualsevol tipus d’actitud violenta. Ahir, agents de la Guàrdia Urbana, després de trucades de veïns, es van personar, amb el suport de Mossos d’Esquadra, al solar de l’antiga nau. En arribar van rebre llançament de pedres i de tanques que formaven part del perímetre del solar ocupat. Tots els intents de diàleg per part de la Guàrdia Urbana van donar resultat negatiu.