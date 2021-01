Aquests són els impostos que augmentaran i les pujades fiscals de 2021

L'any 2021 s'inicia amb pujades en el gas natural, els segells, els enviaments de paquet i en general les comissions dels bancs, a més de amb un preu de carburants en màxims que seguirà a l'alça pel 'cèntim verd', mentre que es manté sense grans variacions el preu del transport i telecomunicacions i es preveu una baixada de l'habitatge i l'electricitat amb la nova estructura del rebut, així com dels peatges, que pujaran més endavant.













Les variacions es produiran en un context de pujada del salari dels funcionaris i de les pensions del 0,9% el nou any, una alça de l'1,8% de les pensions no contributives i d'un increment del 5% per a l'Iprem, fins als 564,7 euros mensuals.





El Salari Mínim Interprofessional es manté en 950 euros fins que el diàleg social acordi una pujada, en un context en què l'IPC va tancar novembre al -0,8%, amb la consegüent guany de poder adquisitiu de pensionistes i funcionaris, ja que en el primer cas les pensions van pujar el 2020 un 0,9% i en el segon un 2%.





NOUS OPERADORS EN ALTA VELOCITAT

Renfe no ha publicat la variació de preus per als seus serveis, però Adif ha aprovat reduir un 23% del cànon que cobra als l'operador per potenciar el Traco en el marc de la crisi del Covid-19, de manera que pagarà menys per a cada servei que mantingui operatiu.





Es preveu que Renfe congeli tarifes per donar suport a la recuperació de la mobilitat i enfrontar-se al nou operador que s'estrena a Espanya aquest any en el marc de la liberalització del sector, Ouigo. També es preveu la posada en marxa del 'low cost' de Renfe, l'Avlo. Els preus dels autobusos i el metro de les principals ciutats com Madrid, Barcelona, València o Saragossa es congelen.





PEATGES BAIXEN UN 0,11%

Transports rebaixarà un 0,11% les actuals tarifes de les autopistes dependents de l'Estat, el primer any dels últims quatre exercicis en què els peatges s'abarateixen, després dels dos únics descensos en 2016 i 2017 en els últims 20 anys. A partir de setembre s'aixecarà el peatge de l'AP-2 Saragossa-Mediterrani i dos trams de l'AP-7 (entre Tarragona i Barcelona i des d'aquesta ciutat fins al pas fronterer de la Jonquera), un cop han conclosos sengles contractes amb Abertis . En total, més de 450 km de via gratuïta.





TAXES AEROPORTUÀRIES

Les taxes aeroportuàries d'Aena aplicables comptaran amb bonificacions fins al març per a les aerolínies que superin el 20% de les operacions pel que fa a l'any passat. El DORA per 2017- 2021 preveu una rebaixa de l'11% en les taxes d'Aena i garanteix que no podran pujar fins a 2025 obrint la porta, en tot cas, a noves baixades.





A això s'afegeix la rebaixa de les taxes de navegació aèria d'Aeroports Espanyols i Navegació Aèria per impulsar la recuperació del sector aeronàutic, reduint la taxa de ruta peninsular un 11% i un 8,5% la taxa de ruta a Canàries. També es manté la subvenció del preu dels bitllets de transport aeri i marítim dels residents en territoris no peninsulars en el 75%.





SEGUEIX BAIXANT EL EURÍBOR

La banca previsiblement seguirà augmentant les comissions que cobra als clients o exigint major vinculació per a l'exempció de les pujades, davant l'escenari de baixa rendibilitat, tot i que cal recordar que el reial decret llei aprovat al març garanteix un compte de pagament bàsica per a col·lectius vulnerables amb una comissió màxima de 3 euros al mes. L'euríbor ha tancat desembre en un nou mínim històric proper al -0,5%, de manera que seguiran abaratint-les hipoteques a les que li toqui revisió.





PODRIA BAIXAR LA LLUM, PUJA EL GAS NATURAL I CARBURANTS

En el cas de la llum, la part regulada del rebut es prorrogarà fins a l'1 d'abril, data en què està previst que entri en vigor la nova estructura del rebut dissenyada per la CNMC que introdueix la discriminació horària en tots els peatges i suposa una revisió i simplificació dels períodes horaris.





No obstant això, 2021 pot ser l'any dels grans canvis en el rebut de la llum si tira endavant la proposta de Govern d'aprovar el Fons Nacional per a la Sostenibilitat del Sistema Elèctric (FNSSE), amb el qual deixarien de formar part del rebut de la llum els costos associats al règim retributiu específic de les renovables, cogeneració i residus, eminentment xos, que passarien a ser costejats per les aportacions de totes les empreses subministradores d'energia per rebaixar la factura domèstica a l'almenys un 13% en 5 anys.





El preu de la bombona de butà se situa en aquest inici d'any en 12,68 euros, després de pujar gairebé un 4,9% al novembre, i caldrà esperar a mitjans de mes per veure si es torna a encarir. Els preus dels carburants entren al gener tocant els seus màxims dels últims mesos. El preu mitjà del litre de gasolina se situa en els 1,184 euros, mentre que el gasoil arriba als 1,069 euros.





TELECOMUNICACIONS

L'evolució dels preus dels serveis de telecomunicacions mantindrà en 2021 previsiblement la tendència registrada que els operadors elevin les seves tarifes a canvi de serveis addicionals.





Per exemple, Movistar ha anunciat que el pròxim 12 de gener elevarà la velocitat de la seva oferta de bra fins a un màxim d'un 1Gbps simètric i pujarà del preu dels seus paquets convergents Fusió d'entre dos i tres euros. No obstant això, el mercat també es veu afectat per una elevada activitat promocional, amb descomptes per als clients que es canviïn d'operador, i un augment en els últims anys de les tarifes i les marques de baix cost, el que pressiona a la baixa els preus dels paquets de serveis.





A més, caldrà veure l'impacte que tindrà el desplegament del 5G, servei que fins ara els operadors han inclòs en les seves tarifes sense cost addicional.





PUGEN SEGELLS I ENVIAMENTS DE PAQUETS

El segell de Correus per enviar cartes i targetes postals normalitzades pujarà un 7,7%, passant a costar 0,70 euros. Els segells per enviar cartes i postals a països europeus s'encareixen un 3,4%, fins a situar el seu preu en 1,50 euros. Les cartes amb destinació Estats Units, Canadà, Japó, Austràlia i Nova Zelanda tindran un cost de 1,60 euros, davant els 1,55 euros de 2020. Per a la resta de països, el franqueig serà de 1,90 euros (+ 22,5%). En els enviaments de paquets a destins nacionals, Correus pujarà el preu una mitjana del 4,7%. Per a enviaments internacionals puja un 2,53%.





D'altra banda, la majoria dels principals impostos espanyols registraran canvis o increments en l'any 2021, ja que pujarà l'IRPF a les rendes altes, es limitarà l'exempció sobre dividends o plusvàlues de filials en Societats, s'elevarà un 1% Patrimoni, augmentarà del 10% al 21% l'IVA de begudes edulcorades, es reduiran les desgravacions dels plans de pensions i s'incrementaran les primes d'assegurances.





Des del Govern han defensat constantment que els canvis i increments aprovats es dirigeixen a "rendes altes i grans empreses" i són de "limitat abast", deixant al marge a la classe mitjana i treballadora, sense perjudici que un comitè d'experts s'encarregarà de revisar les figures per emprendre en el futur una reforma tributària integral i reduir la bretxa de recaptació d'uns 7 punts que calcula respecte a la mitjana europea. La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha defensat en reiterades ocasions la necessitat d'un sistema "progressiu" amb "justícia fiscal", que "el que més té, pagui més, i es rebi segons les necessitats".





IRPF, PATRIMONI I SOCIETATS

Entre les novetats fiscals de 2021 s'inclou un augment de dos punts l'IRPF per a les rendes de la feina de més de 300.000 euros, elevant el tipus marginal dos punts al 47%, i tres punts per a les rendes de capital de més de 200.000 euros, fins al 26%, el que afectarà a un nombre "reduït" de 36.194 contribuents (0,17%), amb un impacte de 491.400.000 d'euros (144 milions el 2021 i 346 milions el 2022).





A més, es reduiran les desgravacions de plans de pensions privats individuals a 2.000 euros l'aportació màxima, mentre s'eleva el límit conjunt de reducció (partícip i empresa) de 8.000 a 10.000 euros en els plans d'empresa, de manera que es potencien les aportacions empresarials i es corregeix la "regressivitat" d'aquests benecis. La mesura aportarà una recaptació de 580 milions en 2022. Igualment, es prorroguen els límits vigents del règim de mòduls d'autònoms per a l'aplicació de l'estimació objectiva en l'IRPF i en l'IVA.





També puja un 1% l'impost per a patrimonis de més de 10 milions, fins a un tipus del 3,5%; i es limita l'exempció en l'Impost de Societats sobre dividends i plusvàlues en filials al 95%, que afecta 1.739 empreses (0,12%), exceptuant a les empreses amb facturació inferior a 40 milions durant els tres primers anys. La limitació aportarà 473 milions el 2021 i 1.047 milions el 2022.





PRIMES D'ASSEGURANCES I IVA de begudes ensucrades

Al seu torn, s'incrementa del 6% al 8% l'impost sobre les primes d'assegurances, tot i que seguirà en el tram baix de la UE. Per l'assegurança a tercers d'un automòbil suposarà 6,20 euros més a l'any i per l'assegurança de la llar, uns 3,98 euros a l'any.





A més, es pujarà al 21% l'IVA de begudes ensucrades i edulcorades a l'ésser un "compromís social per racionalitzar el consum responsable en la població infantil i juvenil" i combatre les dietes poc saludables, tot i que s'exceptua als lactis.





L'alça de la tributació afecta la venda d'aquests productes en supermercats, si bé la consumició en bars i restaurants seguirà tributant al 10% per no perjudicar la restauració. Igualment, es prorroguen els límits per aplicació del règim simplificat i especial d'agricultura, ramaderia i pesca en l'IVA.





Amb tots aquests canvis, el Govern preveu recaptar 1.862.000 el 2021, el 0,8% del total d'ingressos, i preveu 2.135 milions el 2022.





Per la seva banda, durant la tramitació dels Pressupostos al Congrés es va descartar la reducció la bonificació del dièsel per equipara la seva fiscalitat a la de la gasolina, si bé pujarà l'impost de matriculació, ja que canalitza la moratòria de 2018 del WLTP (Procediment Mundial harmonitzat per al Assaig de vehicles Lleugers), un sistema que determina les xifres d'emissions i consum dels vehicles, el que repercutirà en el preu dels vehicles nous i previsiblement pagaran més per l'impost de matriculació al mostrar més emissions.





Per contra, finalment no s'aplicarà tampoc l'impost sobre els hidrocarburs que planejava l'Executiu i que hauria afectat sobretot a vehicles dièsel, amb uns 2,3 euros per dipòsit.





NOUS IMPOSTOS A PLÀSTICS I RESIDUS I LLEI CONTRA EL FRAU

A aquestes pujades i modificacions se sumaran al llarg de 2021 canvis recollits en altres lleis, amb 4.223 milions més d'ingressos tributaris, com les taxes 'Google', la liquidació començarà el 30 d'abril sobre el primer trimestre, i 'Tobin', amb inici de liquidació des del 22 de febrer a realitzar de manera mensual al voltant del dia 20 de cada mes. Tots dos impostos entraran en vigor el 18 de gener.





També es preveu la creació d'un nou impost a envasos de plàstic d'un sol ús i un altre nou sobre residus, que es deriva de la modificació d'una directiva que insta que en 2035 només el 10% de residus municipals generats acabin en abocadors i hi ha un "problema" a Espanya per la varietat d'impostos autonòmics i el turisme de residus, de manera que es garantirà una estratègia nacional en diàleg amb CCAA sobre la seva gestió i recaptació.





Entraran en vigor també el 2021 les mesures de la llei de lluita contra el frau ja aprovada, que aportarà 828 milions i que inclou la prohibició de les amnisties fiscals, la limitació a 1.000 euros dels pagaments en efectiu per a determinades activitats econòmiques entre professionals i empreses, disminueix a 600.000 euros el llindar per entrar el la llista de 'morosos' o recull un major control sobre l'ús de noves tecnologies, com les moneda digital o la prohibició del programari de doble ús.





'SICAV' I 'SOCIMI'

Al seu torn, sobre les 'SICAV' s'establiran requisits addicionals per a beneficiar-se del seu règim especial, com exigir als accionistes una participació mínima de 2.500 euros i s'atorga a l'AEAT competència per comprovar el requisit. Per a les 'SOCIMI' s'establirà un gravamen del 15% per beneficis no distribuïts. En 2022, les noves mesures aportaran 50 milions.





RECAPTACIÓ RÈCORD: AUGMENT DEL 7,6%

Amb totes aquestes mesures Hisenda augura que creixerà la recaptació de totes les figures: IRPF (+ 7,8%) per la recuperació de les rendes de la llar i l'activitat econòmica; Societats (+ 20,7%) per la recuperació dels beneficis empresarials; IVA (+ 13,9%) gràcies a la millora del consum intern i l'augment de les transaccions d'habitatge; i Impostos Especials (+ 12,4%) pel consum.





La previsió del Govern és que els ingressos tributaris van cedir un 7,6% el 2020, fins als 196.537.000 d'euros, la major caiguda en onze anys, però s'elevaran un 13% el 2021, fins als 222.107.000.





REFORMA FISCAL "A FONS" I HARMONITZACIÓ FISCAL

En qualsevol cas, el Govern projecta una reforma fiscal "en profunditat" d'acord amb la recuperació econòmica, en paral·lel als treballs tècnics que busquen un consens multilateral ajornats a mitjan 2021.





En paral·lel, preveu abordar des de febrer la reforma de sistema de finançament autonòmic, i ja ha avançat la seva intenció d'emprendre una harmonització fiscal que podria produir-se en impostos com successions i donacions, Patrimoni o Actes Jurídics Documentats.