Una enquesta llança llum sobre els possibles resultats en les eleccions del Barça

El diari esportiu 'El Mundo Deportivo' ha organitzat una macroenquesta per conèixer l'opinió dels socis del FCB i la seva intenció de vot en les pròximes presidencials de club.









Segons els resultats, el 62,3% dels votants no creu que es produeixin pactes abans de les eleccions entre els candidats, i tampoc consideren que hi hagi aliances electorals que semblin lògiques.





El 37,7% restant dels votants, que sí que creu que hi pugui haver pactes, creu que Laporta és el candidat amb més opcions a formar aliances. De fet, el pacte més votat seria el de Laporta i Font, considerat factible per un 11,8% dels socis que han votat.





Laporta se situa com el candidat més conegut pels socis, i un 83.6% dels votants el cita de manera espontània en algun moment de l'enquesta. El segon més citat és Víctor Font (de qui parlen el 55,9% dels enquestats).





En el moment en què es pregunta directament per ell, Laporta el coneixen el 98,2% dels votants. El següent candidat més conegut és Benedito, i el menys conegut és Pere Riera.





Així les coses, un 52,3% dels votants afirmen que votaran Laporta el proper 24 de gener. Entre els socis enquestats, només el 46,4% assegura que signarà per algun dels precandidats, mentre que el 31,4% no signarà i el 15,5% no ho ha decidit encara.