Cs reclama que Illa expliqui cada setmana l'evolució dels contagis

Ciutadans ha presentat un escrit aquest dilluns davant la Diputació Permanent de Congrés dels Diputats per demanar que es celebrin sessions extraordinàries de la Comissió de Sanitat al mínim un cop a la setmana durant el mes de gener amb la finalitat que el ministre, Salvador Illa, expliqui l'evolució de la tercera onada de la pandèmia del coronavirus i com es desenvolupa el pla de vacunació.









En el text, Cs explica que gener sol ser un mes inhàbil en el calendari parlamentari, però que en aquest "moment crucial" per a Espanya, amb un nou repunt dels contagis per Covid-19 i el començament de la vacunació, no és convenient que la cambra baixa tingui minvada la seva capacitat d'actuació i control sobre les accions de Govern.





La formació taronja adverteix d'un "elevat empitjorament de tots els indicadors epidemiològics", amb xifres "inassumibles" de contagiats i morts que creu que empitjoraran després de les dates nadalenques. També esmenta "l'amenaça" de la variant de virus detectada al Regne Unit i assenyala l'augment de la pressió en els hospitals i, concretament, a les UCI.





Pel que fa a el procés de vacunació, que va començar fa una setmana, considera que les primeres dades conegudes sobre el ritme a què avança la campanya són "molt inferiors als planificats" i, per tant, "no permeten ser optimistes pel que fa a l'acompliment de els objectius fixats per a la primavera ". El que voldria conèixer Cs és el nombre de dosis rebudes, la xifra de persones vacunades i el compliment o no dels objectius segons el calendari previst.





El partit liderat per Inés Arrimadas lamenta que, "tot i aquest devastador context", el ministre de Sanitat no sembli, al seu parer, "interessat en assegurar la seva compareixença" al Congrés durant el mes de gener i que el Govern i els grups parlamentaris en els quals es dóna suport no hagin demanat la convocatòria de sessions extraordinàries.





En canvi, l'Executiu "sí que s'ha afanyat a assegurar l'habilitació d'aquestes quatre setmanes" per aprovar la reforma que limita les funcions de Consell General de Poder Judicial mentre segueixi el seu mandat caducat, iniciar els treballs a la comissió d'investigació sobre la 'operació Kitchen' o continuar la tramitació de diferents projectes de llei, segons Cs.





EL MINISTRE, CENTRAT EN LES ELECCIONS CATALANES

En la seva opinió, això suggereix que la gestió de la pandèmia i la seva explicació als ciutadans "no sembla una prioritat" per al Govern i per al ministre de Sanitat, el qual "centrarà tots els seus esforços des de ja" en les pròximes eleccions autonòmiques de Catalunya, a les que concorrerà com a candidat de PSC a la Presidència de la Generalitat.





Es tracta d'"un acte d'irresponsabilitat política sense precedents", denuncia Ciutadans, que insisteix que és "absolutament prioritari" que Illa doni explicacions en seu parlamentària al mes de gener sobre la situació sanitària i, per això, veu "enterament pertinent i ineludible "que la Diputació Permanent demani la celebració de sessions extraordinàries de la Comissió de Sanitat.