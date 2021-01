La justícia britànica rebutja l'extradició d'Assange als Estats Units

Un tribunal britànic ha rebutjat aquest dilluns la petició dels Estats Units d'extradir el fundador de Wikileaks, Julian Assange, acusat d'espionatge per les autoritats nord-americanes per difondre milers de documents oficials i secrets a través del seu portal.













Wikileaks ha informat a Twitter el rebuig de la petició nord-americana, la qual cosa en principi evita que Assange sigui traslladat i l'inici d'un procés penal en el qual podria ser condemnat fins a 175 anys de presó.





El fundador de Wikileaks va ser arrestat l'abril del 2019 a l'ambaixada de l'Equador a Londres, on estava refugiat des del 2012 per evitar ser extradit inicialment a Suècia, on tenia pendent una investigació per presumptes delictes sexuals.





Assange actualment està detingut a la presó de màxima seguretat de Belmarsh, al sud-est de Londres.