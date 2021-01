"Crema Madrid": Sánchez Zapatero analitza la narrativa sobre la ciutat assetjada durant l'última guerra civil

Sobre la guerra civil s'han escrit infinits assajos des de tots els punts de vista, tot i que majoritàriament històrics. Però la contesa fratricida va inspirar també a molts autors de ficció que van crear una important narrativa literària en què la trama que narrava estava indissolublement lligada al conflicte i, de fet, contribuïa a explicar-ho, amb freqüència mitjançant l'aportació bastant evident d'experiències personals. I si bé hi hauria molts punts geogràfics amb el ganxo suficient com per inspirar qualsevol escriptor, certament la capital d'Espanya va adquirir una indiscutible primacia per la seva condició de ciutat assetjada durant els tres anys del conflicte i, per tant, de bastió inexpugnable de l'Espanya republicana, cosa que va donar lloc a una llarga nòmina de títols. Javier Sánchez Zapatero, professor de Teoria de la Literatura i Literatura comparada a la Universitat de Salamanca ha estudiat aquest important patrimoni literari a "Crema Madrid. Narrativa i Guerra civil "(Esperó de Plata / Renaixement)

Periodifica el seu estudi en diverses etapes.









La primera correspon als anys de la pròpia contesa en què la creació literària va ser concebuda "com un mitjà més a través de què contribuir a la victòria". Es va manifestar principalment en poesia i teatre, tot i que també en novel·la, contes i cròniques. Subratlla el contrast que es va produir entre alguns autors com va ser el cas de Sender d'una banda i Herrera Petere i Eduardo de Guzmán per l'altre. Mentre el primer, des d'una òptica militantment comunista, no va dubtar a debelar els excessos de la zona republicana, els altres dos es van caracteritzar pel seu radicalisme, caïnisme i falta d'objectivitat (i el tercer, a més, per la seva descarat partidisme: només eren bons els anarquistes)





Amb la "narrativa de la victòria" va arribar una "literatura afí a el franquisme (que) es va caracteritzar per interpretar la guerra com una" croada nacional "necessària per restituir l'ordre i els valors tradicionals de la societat espanyola ... (i en la qual) deixant de banda les seves diferències expressives i temàtiques, totes intentaven legitimar l'acció colpista i, a el mateix temps, de presentar una visió absolutament denigradora de l'enemic ". És, per tant, una narrativa "de traç gruixut, gairebé sense qüestionaments dissidents", simplista i maniquea, encara que hi ha algunes títols i autors remarcables, com "Madrid de tall a txeca" d'Agustín de Foxá, "Un altre heroisme" (Tomás Borrás ), "Camisa blava" (Ximénez de Sandoval) o els diversos de Jacinto Miquelarena i Fernández Arias "El Follet de la Col·legiata"





Tenint en compte que a la guerra hi va haver qui van ser-hi amb fervor militant, mentre que altres ho van fer perquè no els va quedar més remei i fins i tot hi va haver alguns que van voler romandre equidistants, dedica un altre capítol als autors de la "tercera Espanya", entre els que ressalta principalment a Clara Campoamor, Chaves Nogales i Elena Fortún.





D'altra banda, "la creació literària va suposar per als exiliats un dels escassos mitjans per contrarestar l'efecte del discurs oficial franquista)", de manera que resultava fonamental incidir en la seva obra sobre aquells aspectes que estaven quedant exclosos de la narrativa disponible, així els efectes de l'assetjament i dels bombardejos sobre la vida a la ciutat i la defensa de la legalitat vigent. En aquest ordre de coses subratlla la importància de les obres testimonials d'Arturo Barea ( "La flama"), Rafael Alberti ( "La arbreda perduda") i María Teresa León ("Memòria de la malenconia"), si bé recorda que sobre el primer van pesar dos grans acusacions: la d'haver incitat a la repressió a la rereguarda i haver viscut esplèndidament a la ciutat assetjada quan la immensa majoria dels madrilenys no tenien de tot. També cita a Max Aub, Sender i Serrano Poncela, aquest últim "jutjat sempre més pel que va fer (va estampar la seva signatura en les ordres d'excarceració dels presos madrilenys que van ser assassinats a Paracuellos de Jarama), que pel que va escriure.





La narrativa "de la victòria" es va transformar en els anys cinquanta i seixanta amb l'aparició d'una altra capaç de donar una visió menys partidista de la contesa o per fer-ho de forma més elusiva o indirecta. És llavors quan publiquen Gironella, Ángel María de Lera, Luis Romero, Salisachs, Vaixell Terol i Zúñiga i fins i tot també van tractar aquest tema Cela i Baroja.





L'última etapa és la del postfranquisme quan "resultava complicat en un moment històric en què s'advocava per l'acord i el tancament de ferides, encara que moltes estiguessin sense suturar, conjugar el Madrid resistent i assassí, gloriós i sinistre, famolenc i desventrado, amb la imatge moderna, hedonista i cosmopolita de la qual volia dotar-se la ciutat en uns anys marcats per la reforma política, l'eclosió cultural de la moguda madrilenya i el desig de treure a l'aire ranci que durant tant de temps havia dominat l'ambient ". És el moment en que publiquen la seva obra Haro Tecglen, Fernán Gómez, Martínez de Pisón, Javier Cercas, Pérez Reverte, Eduardo Mendoza, Muñoz Molina i molts altres, entre els quals cita una autora gairebé desconeguda i oblidada: l'anarquista Lucía Sánchez Saornil.