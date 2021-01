Escàndol al Barri de Gràcia: La nit de reis una rúa de 200 persones sense respecte al Covid-19 acaba en barricada

Aquesta nit de Reis a Gràcia un grup de 200 persones han fet la seva pròpia celebració que ha acabat en una barricada a aquest barri de Barcelona.









Tweet de Guillem Ramos.





Segons ha informat en un fil de tweets el periodista del diari El Caso, Guillem Ramons tot ha acabat amb una barricada al carrer de Quevedo. Sembla ser que els Mossos han fet un desplegament d'ARRO a Travessera sense que hagi hagut càrregues policials.





Els participants portaven pancartes i simbologia del moviment okupa i s'han concentrat cap a les vuit de la nit d'aquest dimarts pels carrers de barri de Gràcia de Barcelona sense màscares i sense respectar les mesures de seguretat del Covid-19. Ha estat una rua, o una cavalcada alternativa convocada un 5 de gener en què sortir a rebre els Reis Mags estava prohibit a causa de la pandèmia. Els okupes mostraven pancartes en què resaven missatges com 'Apaga la tele, okupa tu també ".









Testimonis afirmen que el grup ha recorregut diverses artèries pel centre de veïnat. La marxa ha accedit a alguns carrers en sentit contrari a la marxa de vehicles que han hagut de fer marxa enrere. El periple s'ha aturat davant d'una casa okupada del carrer Montseny, allà ha sonat música en directe des del terrat.





Durant el concert, els assistents s'han amuntegat sense mascareta i sense distància de seguretat, ballant i cantant. També han aixecat i bellugat un ninot d'un agent de policia. Els manifestants han baixat també per un tram del carrer Gran de Gràcia, de nou en contra direcció, on han provocat el major collapse caòtic del trànsit.





Els Veïns del barri han denunciat que la concentració no ha estat dissolta per Mossos ni Guàrdia Urbana. La rua ha finalitzat a la plaça de Lennon, on han cremat la carrossa i algun contenidor d'una plaça adjacent. Després la concentració s'ha dissolt i el servei de neteja municipal ha acudit a endreçar l'espai.









.