Gabriel Carrión exhuma la documentació de la Brigada politicosocial del franquisme a "Fitxats"

Una de les tasques més importants entre les desplegades per les forces de seguretat de l'Estat durant el règim franquista va ser la persecució de la dissidència política, funció que, sense minva de la tasca que van poder desenvolupar els instituts armats (Policia Armada i Guàrdia Civil), va portar a terme principalment un cos civil, el llavors denominat cos General de Policia. Els seus agents van integrar, dins de la Direcció General de Seguretat i de les Direccions Superiors, els departaments o Brigades d'Investigació Politicosocial, coneguts en el llenguatge col·loquial de l'època com «la Social». Gabriel Carrión ha investigat l'actuació d'aquesta unitat entre 1955 i 1957 i exposa el resultat de la seva recerca en "Fitxats. Els arxius secrets del franquisme" (Almuzara)









Es lamenta l'autor que la documentació de la Brigada Politicosocial fos destruïda durant la transició per ordre de ministre Martín Villa, circumstància que dificulta el quefer de l'investigador. Si és el cas ha pogut suplir aquesta manca amb la col·laboració d'alguns funcionaris policials la identitat es va comprometre a guardar i amb la consulta exhaustiva dels Butlletins interns que es van publicar com a material de treball per a aquests agents. Tot això dóna com a resultat algunes dades certament interessants que es refereixen bé a fets que van tenir importància pròpia en aquells asendereados anys, bé a personatges la fama ha arribat fins als nostres dies.





Cal destacar l'estat d'excepció decretat el 1969 arran dels primers assassinats d'ETA (de la Guàrdia Civil Pardines i del cap de la Brigada Polític Social del País Basc, Melitón Pomes), les desarticulacions de l'Assemblea General de Catalunya i del MPAIAC, el seguiment dels espanyols que van participar en el maig francès de 1969 (entre ells el manxec Manuel Castells, avui ministre d'Universitats), l'atemptat de la cafeteria Rolando al carrer Correu de Madrid, la vaga d'actors de la capital d'Espanya de 1975 i fins i tot a algun fet tan irrellevant com l'enterrament a Mèxic de Margarita Nelken. També inclou algun informe sobre determinades organitzacions en el seu moment il·legals, com el PCE, de què detalla algunes de les seves polèmiques internes, com va ser el cas de l'escissió de Líster, o el FRAP. Es pregunta si Francisco Javier Iglesias Peláez, pare de l'actual vicepresident segon de Govern va pertànyer a aquesta última i respon que "tècnicament sí, però com es pertanyia a qualsevol moviment en aquells anys... (encara que) la participació d'Esglésies Peláez no va ser com per ser titllada de «terrorista» ". Molt més compromesa sembla que va ser la intervenció de Pío Moa, avui prestigiós polemista en l'altre extrem de l'espectre ideològic, però llavors destacat membre de l'FRAP, perquè va participar en les accions d'aquest moviment i cita concretament l'assassinat d'un policia armat, però li descàrrega de responsabilitat directa en els segrestos Oriol i Villaescusa.





No falten dades curioses com la revelació que la identitat de «Federico Sánchez» fos descoberta per la policia gràcies a Fernando Sánchez Dragó a través de "manifestacions al marge de les diligències que li eren instruïdes per la seva participació en una organització denominada« Aliança Democràtica popular Espanyola »", ja que en conversa tenint en amb els funcionaris que intervenien en el cas va identificar a Semprún mitjançant una foto apareguda en un diari amb motiu de l'obtenció del premi Formentor.





També apareixen referenciats personatges avui destacats, però que en la seva joventut van militar en moviments il·legals o van participar en activitats considerades subversives, com l'acabalat empresaris Santiago Roures, que va pertànyer successivament al PSUC i a la Lliga Comunista Revolucionària; la magistrada i després membre del Consell General de Poder Judicial Montserrat Comas, detinguda per fer pintades de carrer; l'advocada Pilar Bravo i el dirigent Simón Sánchez Montero, tots dos comunistes i després diputats; el dirigent del PSUC López Raimundo, el destacat professor Rafael Argullol o José Antonio Sánchez Ferlosio, fill de l'exministre Sánchez Mazas. I recorda alguns periodistes catalans que van estar fitxats (Santiago Nadal, Horaci Sáenz Guerrero, Enrique Sopera o Mateo Madridejos)





Carrión no exculpa tot el que van fer els que van ser detinguts per la policia i al referir-se a les execucions de Puig Antich i de Michael Welzel per sengles assassinats, afirma que "sense estar d'acord amb la pena de mort, tampoc estic a favor que cap acte criminal quedi sense càstig ".





En el deure de l'assaig que comentem caldria citar que, al costat de documentació primària inèdita, l'autor recorre amb excessiva assiduïtat a wikipedia, que no és una font excessivament fiable. També sorprèn un excessiu desordre, ja que els capítols no s'ajusten a cap seguiment ni temàtic, ni cronològic. I caldria afegir que, de tota la documentació que revela, no és plausible deduir, a el menys en la seva literalitat, l'apriorisme que formula a el principi del seu llibre que "la Brigada d'Investigació Social« va suïcidar », va assassinar, va detenir i va mutilar física i psicològicament a milions de persones en aquest país durant anys".