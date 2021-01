Espanya ja ha arribat als dos milions de casos de Covid-19 des de l'inici de la pandèmia

El Ministeri de Sanitat ha notificat aquest dijous 42.360 nous casos, enfront dels 10.877 registrats el passat dimarts 5 de gener, fet que eleva la xifra de contagiats per Covid-19 a Espanya des de l'inici de la pandèmia als 2.024.904. En les últimes 24 hores s'han diagnosticat de coronavirus a 6.498 persones.









Així mateix, la incidència mitjana actual de contagis a Espanya en els últims 14 dies segueix augmentant-, situant-se en els 321 casos per cada 100.000 habitants, en comparació amb els 296,29 notificat pel Ministeri de Sanitat dimarts.





"En les últimes setmanes el nombre de casos està augmentant els casos en un 20 per cent en el conjunt d'Espanya i en totes estan creixent els casos. De fet, hi ha vuit comunitats autònomes amb més de 300 casos per cada 100.000 habitants i en quatre d'elles de més de 400 casos ", ha assenyalat el la directora adjunta del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), María José Serra.





Pel que fa als morts per Covid-19, el departament que dirigeix Salvador Illa ha notificat aquest dijous 245 més, dels quals 530 s'han registrat en l'última setmana. Això fa que la xifra global de morts per coronavirus a Espanya s'elevi a les 51.675 persones.





En l'actualitat, hi ha 14.543 pacients ingressats per Covid-19 a tot Espanya i 2.307 en una UCI, si bé en les últimes 24 hores s'han produït 1.651 ingressos i 804 altes. La taxa d'ocupació de llits ocupats per coronavirus se situa actualment en el 11,93 per cent i en les UCI al 23,97 per cent.





"Seguim preocupats amb la tendència creixent que en els últims dies s'està observant i possiblement anirà en augment i des del dia 10 de desembre s'ha produït un increment, a l'igual que el dia 26 de desembre", ha detallat Serra.





De les 6.498 persones diagnostiques de Covid-19 en l'últim dia, 1.045 s'han localitzat a Madrid, si bé 626 a Andalusia, 408 a Aragó, 177 a Astúries, 180 a Balears, 232 a Canàries, 141 a Cantàbria, 162 a Castella -La Manxa, 649 a Castella i Lleó, 794 a Catalunya, 10 a Ceuta, una a Comunitat Valenciana, 631 a Extremadura, 753 a Galícia, nou a Melilla, quatre a Múrcia, 139 a Navarra, 433 al País Basc i 104 a la Rioja.





Pel que fa a les morts, Sanitat ha registrat ja 5.210 morts a Andalusia (50 en l'última setmana); a Aragó 2.659 (20 en els últims set dies); a Astúries 1.374 (28 en l'última setmana); a Balears 480 (sis en els últims set dies); a Canàries 443 (18 en una setmana); a Cantàbria 402 (nou en els últims set dies); a Castella-la Manxa 4.116 (24 en l'última setmana); i a Castella i Lleó 5.128 (25 en els últims set dies).





A més, 8.797 persones han mort a Catalunya com a conseqüència del coronavirus (31 en els últims set dies); a Ceuta s'han comptabilitzat 59 morts des del començament de la pandèmia (cap a l'última setmana); a la Comunitat Valenciana 3.130 (135 en els últims set dies); a Extremadura 1.097 (24 en una setmana); a Galícia 1.417 (37 en els últims set dies); a Madrid 11.953 (71 en els últims set dies); a Melilla 44 (cap en els últims set dies); a Múrcia 764 (13 en els últims set dies); a Navarra 973 (11 en els últims set dies); al País Basc 3.037 (25 en els últims set dies); i a La Rioja 592 (tres en els últims set dies).





Pel que fa a les proves diagnòstiques, des del passat 28 de desembre i fins al 3 de gener s'han realitzat 794.248, de les quals 509.574 han estat PCR i 284.674 test d'antígens. La taxa total de positivitat se situa en el 13,48 per cent.