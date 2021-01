Protecció Civil recomana no sortir de casa pel temporal

La Direcció General de Protecció Civil i Emergències recomana no sortir de casa aquest cap de setmana pels efectes de pas de la borrasca 'Filomena', pels efectes manté l'alerta en àmplies zones de país i recorda que l'avís de risc extrem es manté en diverses províncies per a aquest divendres i dissabte.













En concret, d'acord amb les prediccions de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), el nivell de risc més alt aquest divendres i dissabte s'espera a Madrid, Toledo, Guadalajara, Conca, Albacete, Castelló, València, Saragossa i Tarragona, on es poden acumular més de 20 centímetres de neu.





A més, alerta per pluges intenses al sud d'Andalusia ja Ceuta i assenyala que s'esperen quantitats molt importants de precipitació a Cadis i Màlaga, on es poden superar els 200 litres per metre quadrat.





Davant d'aquesta situació, Protecció Civil aconsella no sortir de casa i en el cas que sigui imprescindible realitzar algun desplaçament, recomana informar-se de la situació meteorològica i l'estat de les carreteres, extremar les precaucions, revisar el vehicle i atendre les recomanacions de Trànsit. També insisteix en la importància de seguir les actualitzacions dels pronòstics i els avisos a través de Protecció Civil, l'Aemet, així com de DGT.





Aquest divendres i dissabte gran part de la Península romandrà en situació de risc important, tot i que previsiblement el diumenge quedi limitat a zones de nord. Al llarg d'aquests dies és molt probable que les acumulacions de neu més importants es produeixin en la Comunitat de Madrid, dos altiplans, els sistemes Central i Ibèric i a la vall de l'Ebre, amb gruixos que probablement arribaran als 20 centímetres de forma bastant generalitzada.





Les precipitacions també podran ser abundants al litoral valencià i el mal estat de la mar afectarà els litorals de Cadis i de l'Estret i a bona part del litoral mediterrani. L'alerta serà per risc important de fenòmens costaners (forts vents i onatge) hi haurà les costes gallegues i catalanes durant el dissabte i el diumenge.





El temporal seguirà afectant Canàries amb forts vents, pluges i mal estat de la mar, encara que previsiblement la situació tendirà a millorar a partir de dissabte.

RECOMANACIONS

En concret, aconsella que en cas d'haver de viatjar per carretera anar molt atent i tenir especial cura amb les plaques de gel, revisar els pneumàtics, el anticongelant i els frens, així com omplir el dipòsit de la gasolina i portar pneumàtics d'hivern o cadenes.





Protecció Civil aconsella també portar roba d'abric i un telèfon mòbil amb bateria de recanvi i / o carregador d'automòbil. En cas de quedar atrapat a la neu, recomana romandre en el cotxe, amb la calefacció posada, renovar cada cert temps l'aire, i vigilar que el tub d'escapament no estigui obstruït per evitar que els gasos penetrin a l'interior de vehicle.





En cas de quedar-se aïllat i necessitar ajuda, Protecció Civil insisteix en la importància de no tractar de resoldre la situació de manera unilateral i tractar d'informar d'aquest fet i, llevat que la situació sigui insostenible, esperar assistència.





D'altra banda, davant de les pluges intenses, destaca als conductors que han de disminuir la velocitat, extremar les precaucions i no aturar-se en zones per on pugui discórrer gran quantitat d'aigua i afegeix que en cas d'haver de viatjar es faci per autovies, autopistes o carreteres principals.





Davant tempestes sobtades i pluges intenses, Protecció Civil aconsella tenir en compte el lloc on s'aparquen els vehicles, perquè el ràpid ascens del nivell de les aigües pot danyar els vehicles aparcats sobre zones inundables i, a més, arrossegar-los, provocant danys a béns aliens i fins i tot obstaculitzar el flux natural del corrent.





En cas que comenci a ploure de forma torrencial, recorda que hi ha risc d'inundació i no s'ha de travessar amb vehicle ni a peu els trams inundats, ja que es desconeix el que pot haver sota de l'aigua i localitzeu els punts més alts de la zona.





Protecció Civil aconsella no tractar de salvar l'automòbil enmig d'una inundació ia qui es trobi al camp, allunyar-se de rius, torrents i zones baixes de vessants i turons i evitar travessar guals inundats, així com dirigir-se als punts més alts de la zona.





D'altra banda, afegeix que davant els vents costaners és convenient allunyar-se de les platges i altres llocs baixos que puguin ser afectats per les elevades marees i onatges que solen generar-se davant la intensitat de vents forts.





En aquest sentit, recomana no estacionar els vehicles en zones que es puguin veure afectades per l'onatge, ja que en aquestes situacions el mar adquireix condicions extraordinàries i pot arrossegar a qui es trobi en les proximitats de la mar i insta a no posar en risc la vida davant les imatges espectaculars del fort onatge.





Finalment, davant els forts vents previstos aconsella assegurar portes, finestres i tots aquells objectes que puguin caure a la via pública i allunyar-se de cornises, arbres, murs o edificacions en construcció o grues que puguin desprendre, així com no pujar a bastides sense les mesures adequades de protecció.





Als conductors se'ls aconsella extremar les precaucions, sobretot a la sortida dels túnels, avançaments i encreuament amb vehicles pesats en carreteres de doble sentit i prestar atenció a la possible presència d'obstacles a la carretera.