El Terrat celebra el seu 30 aniversari amb "L'èxit de la temporada"

No tots els grans èxits del món de l'espectacle han de sortir de Nova York. També poden aparèixer a Reus, com demostra la productora El Terrat, que va començar en aquella ciutat tarragonina en 1989 com un programa de ràdio dirigit per Andreu Buenafuente. El caràcter innovador de la proposta va fer possible el salt a televisió el 1995 i des de llavors ha produït més d'un centenar de programes amb 5.000 hores d'emissió, ficcions cinematogràfiques, documentals, espectacles teatrals, publicitat, projectes per a internet, col·laboracions amb institucions universitàries i edició de llibres.













Després d'aquestes tres reeixides dècades va arribar el moment de celebrar els resultats obtinguts durant tot aquest temps i els components d'El Terrat, amb Andreu Buenafuente a el front, van pensar a presentar un espectacle teatral que ha calgut anar acomodant a les servituds imposades per la pandèmia . Per fi, després de mesos de teletreballar a distància, ha arribat el moment de presentar-lo a el públic al Teatre Coliseum i serà "L'èxit de la temporada". O al menys tal és el seu títol.





"En realitat vistes les circumstàncies en què anem a estrenar vam estar a punt de titular-« El miracle de la temporada »" va comentar Buenafuente en la presentació de l'espectacle. Ha afegit que no han volgut fer una història d'El Terrat, ni un xou purament nostàlgic, sinó un espectacle original, una veritable comèdia, com tantes altres que han anat estrenant en el transcurs d'aquests anys, però que servís per unir sobre l'escenari a veterans de la casa com Sílvia abril, David Fernández, Fermí Fernández, Oriol Grau, Mònica Pérez, Jordi Rios i Mònica Macfer per tal d'acoblar amb els elements joves que s'han anat incorporant. Perquè "en realitat no som més que un grup d'amics que volem fer comèdies".













Enric Cambray i Israel Solà, responsables de la direcció i dramatúrgia de "L'èxit de la temporada" van explicar que l'espectacle tampoc és una antologia d'episodis, sinó una obra en tres actes amb trama argumental que gira torna una companyia de teatre disposada a estrenar un "Romeu i Julieta" però, que a l'hora de la veritat, sorgeix un imprevist que l'hi impedeix. La companyia es dissol i els seus integrants es retroben a el cap de vint anys. I ment dóna peu a imaginar què passa quan persones que han estat allunyades per circumstàncies de la vida tornen a veure, encara que amb la fisonomia canviada pel pas del temps. Llavors és el moment d'avaluar el que cadascú ha fet, el que ha pogut aconseguir i el que no. Un fil argumental que ni té altre propòsit que el reivindicar amb força l'ofici de còmic ".





En definitiva, i tal com es va comentar, és un "espectacle nou fet per gent que de nova té poc, de gent veterana que es posa en mans d'una altra més jove per seguir fent teatre" Perquè, com va dir Buenafuente, "la identitat del Terrat està lligada a la seva fe en la joventut i en l'excel·lent resultat que dóna el seu mestissatge amb la veterania ".