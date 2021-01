El Govern de Colau i Collboni ha suprimit la convocatòria de subvencions a les entitats que treballen pel benestar animal

El Grup Municipal de Junts per Catalunya a l'Ajuntament ha alertat avui que el Govern d'Ada Colaui Jaume Collboni ha suprimit de la convocatòria anual de subvencions les ajudes a les entitats que treballen pel benestar animal. El portaveu del Grup de Junts, Jordi Martí, ha exigit la rectificació a l'executiu municipal i mantingui el suport a les entitats animalistes de la ciutat, que ja van veure reduït en un 40 per cent les subvencionsen la convocatòria del 2020.

















El Portaveu del Grup municipal de Junts per Catalunya a Barcelona, Jordi Martí, també responsable de l'àmbit de protecció i benestar animal, ha alertat avui de la decisió del govern Colau i Collboni, i comunicada per la tinent d'Alcaldia Laia Bonet, de suprimir la convocatòria per l'any 2021 de subvencions a les entitats animalistes i proteccionistes, una supressió que s'ha d'afegir a la retallada del 40% que ja van patir en la convocatòria del l'any passat.





En una comunicació a les entitats animalistes que l'any 2020 han rebut subvencions en suport a la seva feina des de l'Ajuntament, Laia Bonet els explica que "aquest any no ha estat possible incloure a la Convocatòria general de subvencions la línia específica de benestar animal, per condicionats imposats al pressupost municipal arran de la pandèmia", i els avisa que "sí que es preveu, en tot cas, mantenir la línia de subvencions adreçada a entitats de la ciutat que tenen cura de colònies de gat, que veurà incrementat lleugerament el seu pressupost per poder atendre el màxim de sollicituds".





En conèixer aquest decisió, aquest mati Jordi Martí ha registrat dues preguntes dirigides al Govern municipal en que reclama saber:

1. Quins són els motius pels quals no s'ha produït la convocatòria de les subvencions específiques de benestar animal?

2. Quina via alternativa de suport a les entitats de benestar animal tenen previst articular al marge de la convocatòria general de subvencions?





El regidor Martí destaca que "totes aquestes entitats porten a terme una gran tasca complementària, i sovint supletòria de la que porta a terme l'Ajuntament, de promoció, suport i cura dels animals domèstics i de la fauna urbana de Barcelona, i no és de rebut que en uns moments tan difícils com els actuals, el govern municipal els castigui sense aquest suport, imprescindible per al seu dia a dia. Cal una rectificació".





"Una 'Barcelona amiga dels animals' no pot maltractar la societat civil compromesa amb el benestar animal", ha assegurat Jordi Martí, que considera que "que es mantinguin els ajuts a les entitats gestores de les colònies de gats urbans no és excusa per retirar el suport a la resta, i menys en el context d'un pressupost municipal "expansiu", com ha venut el govern municipal els comptes de 2021".