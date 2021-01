Citen com a investigat a Monedero per relacionar Vox amb els crims del nazisme

El Jutjat d'Instrucció Número 16 de Madrid ha admès a tràmit la denúncia que Vox va presentar contra el cofundador de Podem Juan Carlos Monedero per delictes contra l'honor i l'ha citat en qualitat de investigat el proper 18 de febrer, informa aquesta formació mitjançant un comunicat .









La formació liderada per Santiago Abascal es va querellar contra Moneder després que aquest publiqués un vídeo en xarxes socials on identificava a aquest partit amb els més greus i sagnants crims contra la humanitat, com són els camps d'extermini nazis, els sicaris de Medellín i els nazis jutjats pel Tribunal de Nuremberg.





En la querella, formulada per la Vicesecretaria Jurídica de partit, sota la direcció de Marta Castro, la formació al·lega que aquestes afirmacions "superen els límits de la llibertat d'expressió i crítica política".





El que es pretén, explica Castro, és "imputar un delicte d'odi a VOX", de manera que "incorre en delictes de calúmnies i injúries, a l'ésser coneixedor -Monedero- de la manifesta falsedat de les afirmacions".





Castro destacava en la querella, admesa a tràmit, que Moneder "no ha criticat postures polítiques, sinó que només aboca nombrosos insults". I afegeix: "Utilitza la comparació de l'actuació de VOX amb les actuacions delictives, sanguinàries i aberrants".





Ara, el Jutjat ha estimat que els fets denunciats "presenten característiques que fan presumir la possible existència de delicte / s contra l'honor", afegeixen.