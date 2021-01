El PIB espanyol rebrotarà en 2021, però quedarà lluny dels nivells d'abans de la pandèmia

Espanya serà el país de la zona euro que registrarà un major rebot del PIB el 2021, amb un creixement del 6%, enfront de la mitjana del 4,7% de l'eurozona estimada per l'agència Moody's, tot i que tancarà l'any com l'economia més allunyada del nivell anterior a la pandèmia després d'haver sofert el 2020 el major impacte per la crisi del Covid, amb una contracció de l'11,4%, enfront de la mitjana del 7,7% de la zona euro.













Segons les previsions de la qualificadora de riscos, només Lituània aconseguirà recuperar aquest any el nivell de PIB de 2019, amb un creixement estimat del 3,3% el 2021, després de la caiguda de l'1,7% el 2020, mentre que en el cas de les grans economies de l'euro la recuperació s'estendrà fins 2022, amb Espanya com la més allunyada del nivell de PIB 'preCovid', seguida de França, amb una recuperació en 2021 del 5,3% després de la contracció del 10,2% estimada per a 2020.





De la seva banda, Alemanya apareix com la principal economia de l'euro que abans recuperarà el nivell de PIB de 2019, encara que tampoc passarà abans de l'any que, segons Moody's, amb una expansió estimada per 2021 del 3,8%, després de la caiguda del 5 % de 2020, mentre que el PIB d'Itàlia rebotarà aquest any un 5,6%, després de retrocedir un 9% el 2020.





"França, Itàlia i Espanya registraran algunes de les taxes de creixement més forts, però això reflecteix en gran mesura un repunt 'mecànic' després de les considerables contraccions de l'any passat, i la seva producció es mantindrà molt per sota dels nivells previs a la crisi", adverteix l'agència, que en els casos d'Alemanya i Països Baixos anticipa un retorn més ràpid als nivells anteriors a la crisi.





En la seva anàlisi, Moody's adverteix que els emissors sobirans amb una alta exposició econòmica a aquesta crisi, un espai fiscal ja limitat, restriccions institucionals i grans necessitats de refinançament estan particularment exposats al risc d'un xoc a la confiança dels inversors, de manera que la política monetària del Banc Central Europeu (BCE) i la seva voluntat de "fer el que sigui necessari" seguiran exercint un paper clau per mantenir la confiança i mantenir baixos els costos de finançament dels governs.





"Els riscos de crèdit amb més alts a Itàlia, Xipre, Espanya i Portugal, donada la seva elevada exposició econòmica a la crisi i el seu espai fiscal més limitat", assenyala.





En aquest sentit, l'agència assenyala a Espanya com un dels països, al costat d'Itàlia, particularment exposat al risc de noves mesures de confinament com a conseqüència del considerable pes del sector serveis, així com per l'impacte de la pandèmia en el turisme.





Així mateix, Moody 's recorda que els dos països s'enfrontaven abans de la crisi a desafiaments estructurals en el mercat laboral, amb elevats nivells d'atur estructural i una demografia adversa, a més de comptar amb una alta proporció de petites empreses en el seu teixit productiu, que compten amb majors limitacions de finançament i són més vulnerables a les fallides i a provocar, per tant, un augment de la desocupació.





D'aquesta manera, l'agència adverteix el risc de retirar les mesures de suport abans que s'hagi consolidat la recuperació econòmica, el que podria empitjorar la situació d'ingressos de les empreses i deteriorar el mercat laboral, per contra, si les mesures de perllonguessin en excés, això podria demorar la relocalització sectorial i augmentar la presència d'empreses 'zombi', perjudicant la productivitat i frenant la recuperació, tot i que apunta que això és més perillós en el cas d'Alemanya, França o els Països Baixos.





En un escenari de lenta recuperació, Moody's adverteix que l'avaluació de la credibilitat de l'estratègia dels governs per revertir el previsible deteriorament fiscal "serà un factor clau de les trajectòries futures de qualificació", que en el cas d'Espanya es va mantenir estable al llarg de 2020 a 'Baa1' amb perspectiva estable.





"Els (emissors) sobirans amb una càrrega de deute elevat fins i tot abans del brot de virus i que enfronten obstacles estructurals per a un creixement més fort s'enfrontaran les majors pressions per actuar i revertir les seves trajectòries de deute creixent, per tal de minimitzar aquests riscos. Això inclou sobirans com Itàlia, Xipre, Espanya i Portugal, però també França i Bèlgica", adverteix.





Així mateix, Moody's apunta el risc d'increment dels passius contingents derivats del sistema bancari en virtut dels diversos esquemes de suport que cristal·litzarien en els balanços dels governs si la recuperació no compleix amb les expectatives, assenyalant l'augment del risc que el deute privat acabi en els balanços públics a Espanya i França, on les empreses han recorregut més a aquestes garanties.





D'altra banda, la qualificadora de riscos aprecia un risc polític baix a la zona euro, amb només Portugal, Holanda i Alemanya celebrant eleccions a nivell nacional en 2021, tot i que recorda que les eleccions regionals a Catalunya "posaran a prova el suport a la independència , en el context d'un entorn menys conflictiu amb el Govern central".





A nivell global, si bé la victòria de Joe Biden a les eleccions presidencials dels EUA millorarà les relacions amb la UE i els seus estats membres, les tensions entre els EUA i la Xina continuaran. De la seva banda, l'acord comercial d'última hora entre la UE i el Regne Unit va salvar a la zona de l'euro de majors turbulències.





"El panorama econòmic mundial seguirà evolucionant cap a un sistema tripolar que afectarà el comerç i les cadenes de subministrament, les regulacions, la tecnologia i el paper dels governs", assenyala.