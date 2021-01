Un judici contra un urbà de Barcelona es suspèn perquè es va acusar l'agent equivocat

La Secció 9 de l'Audiència de Barcelona ha suspès aquest dimarts el judici a un agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona després que l'home que el va denunciar per presumptes lesions que li van fer perdre un ull ha afirmat que no va voler denunciar-ho a ell sinó a el seu company de patrulla.

















En la fase de qüestions prèvies, l'advocat de l'acusació particular ha assenyalat que es tractava d'un error a l'anotar el número professional de l'agent, i que el denunciant no s'havia adonat fins aquest dimarts, quan l'ha vist per primera vegada des de la lesió, ja que en la fase d'instrucció no es va fer cap roda de reconeixement.





Els fets van passar el 2016, quan una patrulla de la Guàrdia Urbana va intervenir de matinada a la Rambla per tornar la cartera a un turista britànic víctima d'un furt, el responsable va ser denunciat i condemnat.





El lladre va denunciar al policia per suposadament colpejar en un ull durant la intervenció: l'home ja tenia una patologia crònica i havia passat per un trasplantament de còrnia, i uns mesos després del furt va perdre la visió a l'ull.





Ha reclamat a l'agent set anys de presó per presumptes lesions greus que suposadament li van fer perdre l'ull, mentre que la Fiscalia ho va considerar un presumpte delicte de lesions lleus i va demanar dos anys de presó.

ES TORNARÀ A INVESTIGAR

Després que aquest dimarts l'acusació ha manifestat l'error al prendre les dades de l'agent, els magistrats han descartat absoldre el erròniament acusat al·ludint a una qüestió procedimental.





Així, han rebutjat la petició de la defensa perquè fos absolt aquest mateix dimarts donat l'error, que el magistrat ha qualificat de "circumstància sorprenent", i han decidit retornar la causa al jutjat d'instrucció, que haurà de valorar si mantenir a l'agent com investigat.