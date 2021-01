Jaume Fàbrega, nou president del Consell General de Cambres de Catalunya i Mònica Roca i Aparici, vicepresidenta

El Ple del Consell General de Cambres de Catalunya ha elegit per unanimitat a Jaume Fàbrega, president de la Cambra de Girona com a president del Consell de Cambres, i a Mònica Roca i Aparici, vicepresidenta 1a de la Cambra de Barcelona, com a vicepresidenta. Ambdós han superat així els 2/3 dels vots que exigeix el reglament del Consell per ser nomenats.













El nou president del Consell de Cambres de Catalunya, Jaume Fàbrega, ha agraït la confiança rebuda pel conjunt de les cambres catalanes i ha defensat en el seu primer discurs com a president del Consell la necessitat de seguir el full de ruta fixat en l’estratègia 2030/40 adoptada pel Consell a principi del mandat “aquest full de ruta és el que ha d’orientar les estratègies i plans d’actuació de les Cambres, per tal de constituir-se en una eina per ajudar el país a avançar i afrontar els reptes del postCOVID” i s’ha compromès a seguir treballant sense descans per donar suport a les empreses, sobretot les petites i mitjanes i els autònoms i autònomes de Catalunya afectats pels efectes econòmics de la pandèmia tal com es ve fent amb la iniciativa www.aixecaelteunegoci.cat.





Jaume Fàbrega ha aprofitat per reclamar al Govern espanyol ajuts directes a les empreses i la implementació de plans de xoc pels sectors més afectats si és necessari via l’augment del seu endeutament.





El nou president ha insistit en la necessitat de reforçar les Cambres i la seva interrelació amb el seu entorn teixint noves aliances i complicitats, i l’aprovació de la nova Llei de Cambres que asseguri la seva capacitat operativa per fer front a les funcions públiques de les cambres i la representació, promoció i defensa del teixit econòmic de Catalunya “aconseguir una nova Llei de Cambres que potenciï la capacitat operativa d’aquestes i la seva representativitat és el principal objectiu a curt termini”.









Durant la seva intervenció, la vicepresidenta Mònica Roca i Aparici ha destacat que “la riquesa que genera Catalunya s’ha de distribuir per tot el territori de Catalunya i les cambres aquí hi juguen un paper clau per poder-ho fer”. En el discurs de comiat, Joan Canadell, fins ara president del Consell de Cambres ha destacat el paper de les cambres “la societat civil ha de poder actuar molt més i ho ha de poder fer a través de les cambres”.









La sessió extraordinària del Ple ha estat presidida per Jordi Cabrafiga, secretari general del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i titular de l’òrgan tutelar.