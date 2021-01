Israel presenta una mena d''alcoholímetre' per a detectar el Covid-19 amb la mateixa eficàcia que un PCR

La startup israeliana Scentech Medical ha anunciat que la seva prova instantània d'alè per detectar el coronavirus té una precisió, segons les troballes inicials en assajos recents, de l'98 per cent, similar al de la prova de PCR estàndard. Un total 784 persones van participar en l'assaig al Centre Mèdic Assaf Harofeh, respirant en el dispositiu durant 10 segons. El resultat del test s'obté instantàniament. Es tracta, a la fi i al el cap, d'una mena de 'alcoholímetre' per a detectar malalties.













Segons la companyia, el dispositiu, utilitzant la seva crida tecnologia de respiració, una combinació de programari i maquinari, aconsegueix diferenciar amb alta precisió entre positius, negatius i aquells amb anticossos COVID-19, ha informat el lloc de notícies Ynet. Scentech s'està preparant per presentar una sol·licitud d'aprovació de l'Agència Americana de l'Medicament (FDA), que requereix una precisió del 91 per cent, al menys, per a les proves de COVID-19.





La prova actual per al coronavirus requereix un bastonet nasal per recol·lectar moc i saliva, que després s'analitza per confirmar la infecció. Si les mostres no es recullen correctament per personal insuficientment capacitat, pot afectar significativament el nombre de falsos negatius.





El procés no invasiu de Scentech utilitza cromatografia de gasos, una tècnica de laboratori per separar i analitzar compostos en gasos; espectrometria de masses, una tècnica utilitzada per determinar les firmes elementals de partícules i molècules; i un dispositiu col·lector d'alè ReCIVA.





Abans de COVID-19, Scentech estava desenvolupant la tecnologia per intentar identificar el càncer i les malalties infeccioses a través de l'anàlisi de la respiració, buscant els seus biomarcadors en els milers de gasos diferents presents en cada exhalació, segons el Dr. Udi Cantor, cirurgià general i urològic que és el director mèdic de l'estudi de coronavirus. Aquestes tècniques poden analitzar uns 8.000 compostos orgànics volàtils presents en cada respiració, que juguen un paper actiu en l'eliminació de les deixalles corporals, de manera semblant a l'orina, la suor o la femta, va dir Cantor.





Molts d'aquests gasos tenen una signatura coneguda, va dir, però encara hi ha molts d'ells que es desconeixen. La idea és utilitzar un procés d'eliminació analítica per separar els compostos coneguts dels desconeguts i després reduir el procés per trobar l'esmunyedís biomarcador de coronavirus.





"És una prova d'alè que realment canviarà el món dels diagnòstics en general, i el món del COVID-19 en particular", va dir el Dr. Rom Eliaz de Scentech a Channel 13 News al juny de 2020, durant les primeres etapes de l'assaig.





"Tan aviat com puguem controlar a un pacient en 10 segons i verificar si està malalt, es poden obrir totes les fronteres", va dir Eliaz. "Vol dir que el món pot tornar a la normalitat. I amb això, l'obertura de tota la resta: estadis, sales de concerts, restaurants. El món sencer pot obrir-se ".





La tecnologia respiratòria ajudarà a identificar als infectats fins i tot abans que apareguin els símptomes, el que ajudarà a aturar la propagació de virus, espera la companyia. A mesura que el brot de coronavirus s'ha disparat a Israel, les proves han augmentat, arribant a un rècord de 126,292 proves realitzades dilluns.





La majoria dels portadors de COVID-19 només tenen símptomes lleus o cap en absolut, i alguns experts diuen que, atès que les persones asimptomàtiques poden infectar altres, les proves massives són un element crític per controlar la veritable propagació de virus, especialment quan es prenen mesures de bloqueig. retrotret.