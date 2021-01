Mor als 85 anys Vicente Cantatore, exentrenador del Real Valladolid

L'exfutbolista i exentrenador argentí nacionalitzat xilè Vicente Cantatore, el tècnic amb més partits dirigits a Primera amb el Reial Valladolid, ha mort als 85 anys, ha confirmat aquest divendres el club val·lisoletà, un dels cinc equips que va dirigir a Espanya i a què clàssic dues vegades per a Europa i una per a la final de la Copa de Rei.













"El Reial Valladolid, de dol per la mort del senyor Vicente Cantatore, exentrenador blanquivioleta i una de les persones clau en la història de club. El nostre més sincer condol a familiars i cercles pròxims. DEP.", Va anunciar l'entitat blanquivioleta. Cantatore va recalar a Espanya de la mà del Real Valladolid, a què va dirigir fins a en tres etapes: en la temporada 1985-86, entre 1987 i 1989 i en la campanya 1996-1997 -amb destitució narrada en directe al programa Supergarcía-.





El 1989, Clàssic a l'equip per a la segona final de la Copa de Rei de la seva història, perduda davant el Reial Madrid (1-0), i en dues ocasions el va ficar a Europa, primer a la Recopa i després a la Copa de la UEFA. Cantatore és, a més, l'entrenador que més partits de Lliga va dirigir al Real Valladolid, amb 174, tots ells a Primera, al llarg de set temporades diferents, un altre rècord en el seu haver. Amb Cantatore a la banqueta, el Reial Valladolid va sumar el 50% dels punts en joc.





"En reconeixement a la seva trajectòria, el Reial Valladolid li va concedir la insígnia d'or i brillants, guardó que va recollir el seu fill Marcelo Cantatore, ja que Don Vicente estava en la seva estimada Vinya de la Mar (Xile) i no va poder acudir a la cita", va recordar el club.





El seu bon treball a la banqueta de Pucela el va portar a afirmar pel Sevilla FC (1989-91), a què va deixar sisè i vuitè en Lliga en les seves dues campanyes a la capital andalusa, la primera d'elles amb una plaça per a la disputa de la Copa de la UEFA. També va dirigir al CD Tenerife (1994-95), a Reial Betis (1998) i a Real Sporting de Gijón (2000-01), on la directiva va qüestionar la tasca del preparador físic, el seu fill Marcelo, i va dimitir per no tornar a entrenar més.





En la seva etapa a Xile, va fer dues vegades campió de Primera a Cobreloa, a què va portar també en dues ocasions a la final de la Copa Libertadores en 1981 i 1982. El 2013 va tornar a Espanya per residir de manera definitiva al país. Des de fa alguns anys, Cantatore patia Alzheimer i vivia en una residència d'avis de la localitat val·lisoletana de la Cistérniga.





"La malenconia per la pèrdua de la seva esposa i autèntic amor de la seva vida, Nelly Erbetta, quan tenia 76 anys d'edat, i la lluita contra l'alzheimer van marcar la seva nal, allunyat del mundanal ruino de la fama, encara que la afició del Pucela i el club sempre van intentar fer-li arribar el seu immens afecte amb un homenatge multitudinari que la seva malaltia desaconsella ", ha assenyalat l'entitat.