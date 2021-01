Illa assegura que està centrat al "101%" en la pandèmia

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha evitat pronunciar-se sobre l'ajornament de les eleccions a Parlament del 14 de febrer decretat aquest dissabte arran de la crisi derivada del Covid-19, i ha assegurat que està centrat a el "101% en derrotar la tercera onada "de la pandèmia.













En roda de premsa a la Delegació de Govern a Barcelona, ha defensat que actualment prioritza la gestió de la pandèmia i no s'ha posicionat sobre el canvi de data dels comicis --ara previstos per al 30 de maig--, per als quals concorria com a candidat de PSC a la Presidència de la Generalitat.





"No vaig a posar cap matís", ha replicat a l'ésser preguntat per l'ajornament, i ha insistit que actualment treballa perquè en un futur proper hi hagi més vacunats que contagiats, en les seves paraules.





D'altra banda, sobre si haurien de augmentar els controls després que l'alcalde de Riudoms (Tarragona), Sergi Pedret (JxCat), i un altre regidor de l'Ajuntament rebessin la primera dosi de la vacuna contra la Covid-19 per haver un excedent de dos dosi, Illa ha dit: "Si s'han detectat els casos, és que els controls funcionen".





Així, ha remarcat que ja s'han obert els expedients corresponents per investigar cada cas, i ha emplaçat els servidors públics a tenir un comportament exemplar: "Hem de donar exemple, i els que tenim un càrrec públic, més", ha tancat.