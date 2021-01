Messi: ni a Cornellà, ni a Elx... com a mínim

A Leo Messi ja no se l'espera, amb seguretat, ni el dijous que ve al "Municipal" de Cornellà (en partit de setzens de final de la Copa de Rei) ni el diumenge 24 a Elx en el retorn del Campionat de lliga. Després de perdre els papers aquest diumenge a les acaballes de la nefasta final de la Supercopa d'Espanya en què el Barça va naufragar davant l'Athletic Club, el Comitè de Competició decidirà, aquest dimecres, la sanció que li imposarà.





S'estimen dos partits com a conseqüència del cop amb la mà per darrere que Leo va propinar, impotent per la derrota, pel rendiment de l'equip i per les facilitats defensives protagonitzades pels seus, a l'astut jugador matalasser Asier Villalibre, a les acaballes de la pròrroga del partit perdut per 2 a 3 de manera decebedora a l'Estadi sevillà de "La Cartoixa".





Leo Messi diumenge passat a la final de la Supercopa d'Espanya. foto @rfef





Messi va ser expulsat per primera vegada el diumenge després de 754 partits vestint la samarreta blaugrana. Amb la Selecció argentina, ha tingut dos borrons més: a Hongria el 2005 i a Xile el 2019. A "La Cartoixa" sevillana, el col·legiat Hernández Hernández va alertar des de la sala VAR a l'àrbitre Gil Manazano de la inusual acció de Leo que va acabar amb una targeta vermella directa.





El càstig al de Rosario, que s'aplicarà als partits inmediatament posteriors, li implicarà un mínim de dues trobades de suspensió. En el millor dels casos... i sempre que el Comitè de Competició no elevi la valoració de la seva picabaralla amb Villalibre a "agressió", un terme que, finalment, no ha aparegut reflectit en l'acta per sort per a Messi i per al Barça.





Si el Barça, per cert, fos eliminat de la Copa del Rei el proper dijous 21 per la Unió Esportiva Cornellà de Guillermo Fernández Romo i a Messi el castiguessin amb quatre trobades (improbable a dia d'avui) tampoc jugaria la confrontació de lliga que el quadre de Koeman té a l'horitzó contra el Reial Betis Balompié.





Mals temps per a l'equip blaugrana que ha interromput de forma abrupta les bones sensacions que semblava haver recuperat en les últimes setmanes en el Campionat de Lliga. No sembla desgavellat pensar que tampoc Messi arribará en les millors condicions físiques a la decisiva final de la Supercopa després de no haver entrenat de la millor manera a conseqüència dels seus problemes musculars.