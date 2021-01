Pol Guasch obté el 6è premi "Llibres Anagrama de novel·la" amb "Napalm al cor"

Pol Guasch és tarragoní, té 23 anys, compta en el seu haver amb dos llibres de poesia publicats ("Tanta gana" i "La part del foc") i des d'avui, també un premi literari, el "Llibres Anagrama d'novell-la" en la seva sisena edició. Ho ha obtingut entre altres 82 aspirants amb la seva obra "Napalm al cor" un text en què, com va explicar Inma Monsó, membre del Jurat, utilitza una llengua sòbria i una prosa impecable que té una bellesa palpable i és, per tant, un llibre per ser llegit una vegada i una altra, perquè en la seva relectura permet captar interpretacions diferents segons el bagatge particular de cada lector".









"Napalm al cor" és una novel·la situada en una geografia ambigua que no té un temps, ni un espai determinat i en la qual hi ha oprimits i opressors, encara que no queda clar qui són els uns i els altres. Gira al voltant d'una parella de joves que han crescut en condicions precàries i en el context d'una zona militaritzada caracteritzada per la intolerància de l'entorn i el desarrelament familiar. "La falta de perspectives ho domina tot, malgrat que mantenen -diu Guasch- la possibilitat de deixar-se enlluernar i fins de sotmetre, de aferrar-se a la militància i a la temptació de la violència i de seguir una llengua, la seva, que es desfà ". És, per tant, "una viva al·legoria de les diverses opressions que determinen tantes vides, però també de la fina línia que separa la víctima del seu botxí perquè de vegades el primer es converteix en el segon".





Guasch va afegir que la diferència sexual és una dels elements de la seva novel·la perquè l'amor té una presència important i pot ser el principi de l'esperança, però també el factor capaç d'acabar amb ella. I es va preguntar: "¿És la idea de l'amor el que ens fa bons, el que permet diferenciar una família humana d'una rajada de llops?".





El guanyador de el premi de 2021 va reconèixer que "és una novel·la complexa, no lineal, amb personatges que apareixen i desapareixen i el lector pot interrogar per què deixen de ser-ho. Quan Silvia Sesé, l'editora d'Anagrama, li va plantejar quins seria la clau, Guasch va dir que "llegir la novel·la amb calma, amb lentitud, unes quatre o cinc pàgines, per deixar-la després reposar i de cas repassar el que ja s'ha llegit" ja que va reconèixer: "sempre busco fer el text els més incomprensible, el més il·legible possible i penso que sempre hi haurà lectors capaços de digerir-se".





Amb aquests vímets no va resultar estrany que una altra de les components del jurat es dirigís als periodistes presents i s'interessés: "Esteu preocupats pel que esteu escoltant? ". En aquest punt Guasch, per tal d'esvair qualsevol dubte dels informadors, es va afanyar a aclarir: "Bé, també hi ha trama!". Escoltat tot la qual cosa i havent sentit un fragment de l'obra, col·legim que "Napalm al cor" pot ser un text de gran bellesa literària que convidarà a iniciar la seva lectura, encara que potser resulti una mica més complex finalitzar-la. Velay!