Quirónsalud Sagrat Cor aconsegueix una cirurgia pionera a Europa per augmentar l'estatura en nens

L'equip de Cirurgia ortopèdica infantil de Quirónsalud Sagrat Cor- Orthopediátrica de Sevilla, de la mà del doctor Javier Downey, ha realitzat amb èxit una cirurgia d'allargament ossi, utilitzant una tècnica pionera a Europa.













En un comunicat, el centre hospitalari assenyala que la intervenció va ser realitzada amb èxit a una pacient de vuit anys en Quirónsalud Sagrat Cor el passat mes de desembre. La pacient, una nena de Huelva de vuit anys, patia un defecte congènit en una de les seves cames, segons explica el doctor Javier Downey, "una incurvació posteromedial, és a dir, la cama torta que impedeix el seu normal creixement produint-li una discrepància entre les dues cames que amb el creixement acabaria creant una diferència de cinc centímetres ".





L'especialista relata que coneix a la pacient des de petita i que aquest defecte li produïa "un gran malestar i per tant preocupació als seus pares ja que l'obligava a l'ús d'una sabata amb alça durant uns anys, amb l'estigma que això suposa per a un nen ". Per aquest motiu, continua, "intentem buscar-li una solució adaptada a la seva fase de creixement que ens permetés aconseguir aquests cinc centímetres sense haver de posposar la cirurgia que els seus ossos permetessin introduir un dispositiu al canal medul·lar, aproximadament als 14 anys".





La intervenció va consistir en la col·locació d'un dispositiu electromagnètic subcutani. Tal com detalla l'especialista de Orthopediátrica, en primer lloc, es tria el lloc idoni per tallar l'os, punt pel qual s'allargarà, posteriorment s'introdueix una guia a l'interior de la tíbia i es talla l'os i, en darrer lloc, a través d'una petita incisió a l'altura de turmell s'introdueix el dispositiu i es fixa a l'os amb cargols. "El dispositiu està connectat a un comandament que és el que va allargant / distraient l'os al voltant d'un mil·límetre al dia fins arribar a l'altura que s'ha planificat", explica.





Es tracta d'un pas més en la cirurgia ortopèdica infantil, afirma el doctor, que va aprendre aquesta tècnica durant la seva estada als Estats Units, sent la primera vegada que es col·loca un dispositiu d'aquest tipus, intradèrmic, en lloc de fer-ho intraossi.





Segons el cirurgià ortopèdic pediàtric integrat en IHP, aquesta nova tècnica està especialment indicada per a pacients pediàtrics, en els quals la mida de l'os no permet allotjar el clau en el seu interior o que encara tenen els cartílags de creixement oberts. En aquest sentit, ha explicat que la intervenció en tèbies per col·locar el clau intramedul·lar no és recomanable fins als 14 anys, davant el risc de provocar danys secundaris al travessar la placa de creixement de l'os.





Aquesta tècnica, segons indica el cirurgià, permet descartar la utilització d'un fixador extern, l'altra opció de tractament per a l'allargament d'extremitats, associada a una major incomoditat per al pacient i a possibles complicacions, com infeccions, a més de l'estigma social que produeix i el problema estètic, gens menyspreable en nens.





Finalment, el doctor Javier Downey detalla que el procés d'allargament comença a la setmana de la intervenció, anomenada 'fase de distracció', que sol durar aproximadament dos mesos. Un cop aconseguida la longitud desitjada, s'inicia la 'fase de consolidació' que dura al voltant de tres mesos i que permet que l'os regeneri i s'enforteixi. A partir d'aquest moment, el pacient pot fer vida normal i, aproximadament a l'any d'acabar la distracció es retira el clau. La durada del procés dependrà del progrés de cada pacient, que des de l'inici i fins a la retirada del clau s'ha de sotmetre a tractament de fisioteràpia.