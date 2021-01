Casado espera que el Govern sigui sincer amb les pensions

El líder de PP, Pablo Casado, ha reclamat "sinceritat" i "claredat" a Govern amb les pensions ja que, segons ha dit, no es pot "treure els jubilats al carrer" com va passar fa uns anys perquè només pujaven un 1% de mitjana i ara "donar per bona una reforma que suposarà que baixin un 6%" aquestes pensions.













Així s'ha pronunciat en una conferència-col·loqui al Cercle d'Economia a Barcelona a l'ésser preguntat com valora la reforma de les pensions que planteja el Govern i si això pot afectar l'estabilitat del mateix Govern, davant les discrepàncies entre el ministre José Luis Escrivà i el vicepresident Pablo Iglesias.





Casado ha assegurat que el Govern de coalició de PSOE i Unides Podem ha d'actuar amb "sinceritat" i ha afegit que el que "no pot ser és que Escrivà es vagi a Brussel·les" i "aquí els de Podem diguin una altra cosa".





"A mi això dels bons i els dolents en el Govern ho he vist en molts governs, sobretot de l'esquerra. Aquí Sánchez és el que mana i el que permet Esglésies ser vicepresident i nomena a la resta de ministres", ha manifestat .





En aquest sentit, ha indicat que si hi ha una política "irresponsable" hi ha un "únic interlocutor que ha de aclarir-ho: el president de Govern". Per això, ha posat èmfasi que ha de fer "claredat" i "sinceritat".





"El que no pot fer-se és treure a tots els jubilats al carrer fa uns anys perquè a Espanya només pujaven les pensions un 1% de mitjana, algunes un 7% en els anys més complicats, i ara però donar per bona una reforma que suposarà que baixin un 6% ", ha emfatitzat, per reiterar que el PP va recolzar el Pacte de Toledo i ara exigeix claredat a Govern.





CRÍTIQUES PER LA GESTIÓ AMB ELS FONS EUROPEUS

D'altra banda, Casado ha recordat que va plantejar al president de Govern a crear una autoritat independent que controlés i gestionés el repartiment de fons europeus sense "peronitzar" ni "clientizar", i que també va oferir donar suport al pla nacional de reformes. "Però lamentablement el president de Govern ha rebutjat la meva mà estesa", ha asseverat.





Segons ha dit, cal "un gran projecte de país" i "un gran pla nacional" de què, al seu parer, "no hi ha rastre" perquè el Govern s'ha limitat a ser "una bústia de recepció" d'iniciatives per després repartir "arbitràriament els fons". Segons la seva opinió, Govern està gestionant el projecte de reconstrucció europeu "tard i molt mejorablemente".





El líder del PP ha assenyalat que el PP ha posat "lletra a la música dels fons europeus" i ha proposat utilitzar-los per baixar impostos, implantar la motxilla austríaca, acabar els grans corredors ferroviaris europeus, impulsar un pla d'habitatge jove, promoure la digitalització i escometre un Pla Aigua.





A més, ha defensat el pla de xoc econòmic que ha presentat el PP i que, segons ha explicat, està basat en 5 eixos: fiscalitat i liquiditat, flexibilitat laboral, eliminació de la burocràcia, formació i competitivitat en la internacionalització i reforç de la industrialització .





Dins de les seves propostes, el president dels populars ha destacat que la seva formació proposa un "mix energètic" que permeti a les indústries espanyoles competir en igualtat de condicions amb la resta d'Europa.