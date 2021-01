Detenen una persona que maltractava a dos gossos a casa

La Policia de la Generalitat valenciana ha detingut una persona per suposadament maltractar dos gossos al seu domicili a Castelló. Així, durant la realització d'un servei ordinari, va identificar a una persona que mantenia al seu domicili a dos cans en "alarmant" estat de desnutrició i insalubritat.













A la brutícia extrema del lloc en el qual estaven els dos gossos, envoltats d'excrements, s'afegeix que no tenia llum i els dos gossos no tenien recipients per a aigua o menjar.





Els agents van procedir a la detenció del propietari dels cans, sobre el qual ja constava una reclamació judicial per altres assumptes.





Els policies que van participar en l'operació van assistir als animals proporcionant-los aigua, en primer lloc, i algun aliment que va ser facilitat per una veïna. Amb posterioritat, van contactar amb la Policia Local per traslladar-los a un centre de protecció animal.