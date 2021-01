El PP demana que Sánchez comparegui al Congrés i que cessi a Illa del seu càrrec

El secretari general de PP, Teodoro García Egea, ha urgit al president de Govern, Pedro Sánchez, a donar compte al Congrés dels "preocupants" dades d'infectats i morts per coronavirus que llança la tercera onada, al temps que l'ha emplaçat a rellevar "de manera immediata" al ministre de Sanitat, Salvador Illa, després de la seva designació com a candidat de PSC a les eleccions catalanes.













"¿No deia Sánchez que aquesta era una guerra contra el virus? Què fa el general amagat al búnquer?", S'ha preguntat García Egea en roda de premsa des de 'Gènova', en què ha anunciat que el PP ha sol·licitat aquest dimarts la compareixença de Sánchez a la cambra baixa perquè "doni la cara" davant el "rècord" d'infectats i morts per Covid.





Després de destacar que el PP porta demanant des de l'inici de la pandèmia una estratègia nacional, ha afirmat que és "imprescindible un pla d'acció i no 17 diferents". A més, ha reclamat al Govern "nous instruments jurídics paral·lels i alternatius a l'estat d'alarma que permetin a les administracions públiques treballar i lluitar contra el virus" i que s'ha queixat que no s'acceptés el 'pla b' que va proposar el seu partit.

ESPERA QUE ALTRES GRUPS se sumin a aquesta PETICIÓ

En el seu escrit de compareixença, el Grup Popular demana que es convoqui la Diputació Permanent de Congrés --òrgan que substitueix el Ple en períodes no ordinaris-- perquè es convoqui una sessió extraordinària amb la presència de Sánchez per "retre comptes sobre la crítica situació actual "del Covid" amb els pitjors registres des de gener de 2020 ".





A més, el Partit Popular vol que el president de Govern aclareixi en aquesta compareixença si té previst "portar a la pràctica en algun moment alguna mesura d'utilitat real per controlar la pandèmia", segons diu en el text.





El secretari general del PP ha assegurat que espera que els altres partits es sumin a aquesta petició davant el "pic creixent de morts" i que el mateix president del Govern tingui "una mica de sensibilitat" i acudeixi a la seu de la sobirania nacional.





"ILLA, MÉS PREOCUPAT PER LES CATALANES QUE PER LES VACUNES"

Així mateix, el número dos del PP ha emplaçat Sánchez a cessar "de manera immediata" a titular de Sanitat perquè, al seu parer, una pandèmia d'aquestes característiques exigeix un ministre bolcat les 24 hores del dia.





Segons García Egea, el ministre està "més preocupat per les eleccions catalanes que per vacunar els espanyols". "Illa compte vots i hauria d'estar comptant vacunes i persones vacunades i immunitzades", ha emfatitzat.





El dirigent del PP ha criticat el "panorama" davant els "preocupants" dades de la pandèmia: "Sánchez desaparegut, Illa en campanya i la tercera onada descontrolada", ha asseverat, per afegir que Espanya "no es mereix ni un president absent ni un ministre de Sanitat a temps parcial ".





¿AMPLIAR EL TOC DE QUEDA?

A l'ésser preguntat en diverses ocasions si el PP donaria suport ampliar el toc de queda com demanen diverses de les seves autonomies, García Egea ha posat el focus en el cap de l'Executiu al·legant que ell ha d'informar del seu "full de ruta".





"El que demanem al senyor Sánchez és que vagi a Congrés i ens expliqui com va a lluitar contra el virus i la seva estratègia va seguir sent emparar darrere de les comunitats i quedar-se amagat en un búnquer", ha emfatitzat, per afegir que s'ha d' estratègia nacional contra el virus que fixi uns "criteris bàsics".





García Egea ha criticat durament que el Govern hagi recorregut l'avançament del toc de queda a les 20.00 hores que ha aprovat l'Executiu de Castella i Lleó, un pas que ha qualificat de "inèdit". "Podem dir que els presidents estan sols i només compten amb el Govern quan es tracta de fer oposició als governs autonòmics, no al virus", s'ha queixat.





Preguntat expressament si el PP és partidari d'avançar a les 20.00 hores el toc de queda, García Egea ha subratllat que del que són partidaris és de "salvar vides" i "protegir la salut dels espanyols" i ha afegit que amb aquest objectiu treballen els presidents de PP, "utilitzant els informes de salut pública".





"Però el rellevant sobre això no és el que jo opini o el que opini la direcció nacional sobre les restriccions horàries o d'un altre tipus. El que és rellevant és què opina el president de Govern perquè no ho sabem", ha manifestat, per afegir que la estratègia de l'Executiu de coalició de PSOE i Unides Podem per lluitar contra la pandèmia "ha resultat un complet fracàs".