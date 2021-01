El Barça valora ampliar a l'Hospitalet, Sabadell i Terrassa seus per al 28-F o 7-M electoral

La Junta Gestora del Futbol Club Barcelona amb Carles Tusquest al front, en coordinació amb els presidenciables Joan Laporta, Víctor Font i Toni Freixa, valora ampliar el nombre de seus de cara a les votacions previstes el pròxim 28 de febrer o 7 de març.





Les localitats de l'Hospitalet de Llobregat de Sabadell i Terrassa podrien unir-se, també, a les deu previstes en un intent de descentralitzar la jornada per evitar aglomeracions i afavorir la major fluïdesa possible en un context inèdit i excepcional.





Foto: FJMonfort





La segona ciutat catalana en nombre d'habitants del Baix Llobregat així com les vallesanes s'unirien, per tant, als centres de votació de el propi Camp Nou i de Palau Blaugrana barcelonins al costat de emplaçaments a Tarragona, Lleida, Girona, Tortosa, Madrid, València, Palma de Mallorca, Sevilla... i el Principat d'Andorra.





Barça i Generalitat activen el vot per correu





Tusquets, Laporta, Font i Freixa han anat de la mà, també, en aquest cas amb la Generalitat, perquè sigui possible votar a través del correu postal. El cens electoral vigent és de 110.289 sòcies i socis amb dret a vot que tindrien accés a aquesta opció que ha estat validada mitjançant un decret-llei pel Govern català.





El procés electoral del Barça no tan sols segueix avançant sinó que Tusquets no ha descartat aquest dimarts la data del diumenge 28 de febrer per a la celebració dels comicis que, curiosament, s'acabaran celebrant a poques setmanes de la data prevista per Josep Maria Bartomeu, l'"escapçat" president que va esgotar tots els terminis possibles abans de veure's forçat a dimitir al triomfar inesperadament una moció de censura que ja va ser molt desqualificada per algun candidat proclamat oficialment per competir per la butaca presidencial barcelonista el proper 28-F o 7-M .