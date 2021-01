Govern i oposició carreguen contra Iglesias després de les seves polèmiques declaracions sobre Puigdemont

La comparació que va fer Iglesias entre el que va considerar l'"exili" de Puigdemont i el dels exiliats de la dictadura segueix provocant tensions. I és que el líder de la formació estatge no ha tingut cap suport des que fes les declaracions més que les del seu partit, ja que tant els seus companys de coalició com l'oposició han criticat durament la comparació.









Després de les crítiques, Iglesias va explicar que està clar que el context històric de Puigdemont i els exiliats republicans és diferent, però va assegurar que no se sumarà a la "criminalització de l'independentisme" ni d'unes persones per defensar determinades idees que ell no comparteix, ja que per això "ja hi ha molts polítics". A més, va demanar que no es compari la situació de Puigdemont amb la del rei emèrit, de qui considera que sí que ha fugit.





Així mateix, va aprofitar per criticar els que han carregat contra ell per les seves declaracions: "clar que els contextos són diferents. Però si algú en aquest país ha maltractat la memòria dels antifeixistes, dels republicans i exiliats dels espanyols, són els que ara tracten de dir-nos a nosaltres que estem comparant coses diferents ", va apuntar.





El PSOE es desmarca d'Iglesias

La vicepresidenta primera del Govern, Carmen Calvo, va negar dimecres que l'expresident català Carles Puigdemont sigui un exiliat, perquè Espanya "és una de les grans democràcies del món" de la qual "és evident" que un no s'exilia sinó que se'n va.





A més, va reivindicar la política que sempre ha desenvolupat el PSOE de reparació a les víctimes de la dictadura, amb l'aprovació el 2007 de la primera llei de memòria històrica i ara amb l'avantprojecte de memòria democràtica que ha impulsat el seu departament.

"Nosaltres tenim una política de memòria democràtica nítida, a l'empara de la llei internacional. Li devem molt a l'exili del nostre país. T'exilies de les dictadures", va tancar en declaracions a Cuatro.





Així, va assegurar que "l'important" són les polítiques que s'han posat i se segueixen posant en marxa per reparar a l'exili. "Això és l'important finalment, aquesta és la política del Govern, i és el que importa. Espanya és una de les grans democràcies del món, de la qual evidentment no t'exilies, viatges o te'n vas, però no t'exilies", va emfatitzar.





Calvo va rebutjar d'aquesta manera, com ja han fet diversos membres de Govern i nombrosos càrrecs socialistes, la comparació que va fer Iglesias en declaracions entre Puigdemont i els exiliats republicans, i en la qual s'ha reafirmat posteriorment.





Preguntada sobre si s'ha cridat l'atenció a Iglesias sobre aquestes declaracions, Calvo va respondre que "no", i que el vicepresident és responsable de les seves afirmacions, com ho són tots els càrrecs públics i els membres del Govern.





Per la seva banda, la ministra d'Educació, Isabel Celaá, va rebutjar dimecres la comparació d'Iglesias. "És evident que no comparteixo la comparació, les comparacions sempre tendeixen a ser molt injustes", va assenyalar, quan li van preguntar al respecte durant una trobada digital organitzat per Nova Economia Fòrum (NEF Online).





La ministra va defensar que, al contrari de Puigdemont, "la marxa dels exiliats va ser una marxa obligada", i que, a més, atenien a "la legalitat de la república".





El PP urgeix Iglesias a rectificar les seves paraules

La número dos del PP català a les eleccions al Parlament, Lorena Roldán, va criticar Iglesias i el va emplaçar a "rectificar" i a "demanar perdó" a aquells que han pogut sentir-se ofesos. A més, ha assenyalat que "segur" que ara Puigdemont les utilitza per a la seva estratègia de defensa perquè "per això és expert".





Roldán va afirmar que li sembla una "autèntica barbaritat, una xafogor i una vergonya" que el vicepresident del Govern "es permeti el luxe de banalitzar als exiliats del franquisme i comparar-los amb un senyor que està fugit de la justícia per haver comès presumptament delictes greus".





"El més trist de tot és que aquesta persona forma part de Govern i el que hauria de fer és rectificar en lloc de fer el que va fer ahir", ha manifestat, per advertir que Puigdemont "segur que utilitza" ara aquestes declaracions d'Iglesias perquè "per això és expert".





Roldán va subratllar que, a banda de "rectificar" les seves paraules, Iglesias també hauria de "demanar perdó a totes aquelles persones que han pogut sentir-se ofeses i han patit l'exili en carn pròpia o ho han fet els seus familiars".





Historiadors veuen "una bogeria" i "desafortunada" la comparació

Diversos historiadors han coincidit a qualificar de "bogeria i desafortunades" les paraules del vicepresident segon del Govern, Pablo Iglesias, en què afirmava que la situació de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont podia assemblar-se a l'exili republicà espanyol.





Així, per a l'últim Premi Nacional d'Història per la seva obra 'Rereguarda Roja', Fernando del Rei, la comparació es tracta d'"una barbaritat", una cosa "absolutament desafortunada" i una "barreja de dos fenòmens completament diferents".





"L'exili republicà es produeix després d'una Guerra Civil i com a conseqüències de l'establiment d'una dictadura. Mentre que el de Puigdemont és el protagonitzat per algú que ha vulnerat les regles de joc d'una democràcia", va assenyalar en declaracions l'historiador.