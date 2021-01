Les primeres mesures de Biden: Estats Units torna a l'OMS i a l'Acord de París

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha signat aquest dimecres els seus tres primers decrets, entre els quals l'ús obligatori de la mascareta en edificis federals, que mostra les seves prioritats i la intenció de revertir algunes polítiques de Donald Trump.













"He considerat que en l'estat que es troba la nació no hi ha temps a perdre. Treballarem immediatament", ha dit Biden quan ha aparegut per primer cop al Despatx Oval davant els periodistes.





A més de l'ús obligatori de la mascareta en instal·lacions estatals, Biden ha signat un decret per garantir la igualtat racial i un altre perquè els Estats Units tornin a l'Acord de París, un tràmit que pel cap baix durarà 30 dies.





"Algunes de les accions executives que signaré ajudaran a canviar el curs de la crisi de la covid-19 i a combatre el canvi climàtic d'una manera que no hem fet fins ara", ha afegit.





En total, Biden té previst signar 17 ordres executives durant el seu primer dia al capdavant de la Casa Blanca, nou de les quals revoquen algunes de les mesures que va decretar el seu antecessor.

A més de frenar la sortida dels Estats Units de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), ha designat el doctor Anthony Fauci cap de la delegació nord-americana en aquest organisme.





En matèria econòmica, no modificarà els plans de l'Administració sortint, és a dir, extendre fins el 31 de març la moratòria nacional per als desallotjaments i execucions hipotecàries, i dels préstecs estudiantils fins el 30 de setembre.