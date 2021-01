Un estudi mostra que el cervell distribueix de manera "molt eficient" la informació sensorial

Un estudi amb participació de l'investigador del Centre Cognició i Cervell (CBC) i professor de Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC) de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona Rubén Moreno Bot ha revelat que el cervell distribueix de manera "molt eficient" la informació sensorial.

















El treball, publicat a la revista 'Nature Communications', demostra que llegint prop del 10% de les neurones de l'escorça visual primària és possible extreure tota la informació continguda en el 100% de les neurones, segons ha informat aquest dijous en un comunicat la UPF.





"Els nostres resultats indiquen que potser no sempre fem servir tot el cervell, que en alguns casos no cal fer servir el 100% de les neurones per conèixer perfectament un estímul, de manera que utilitzar el 10% ens permet actuar tan bé com si féssim servir el 100 % ", ha explicat el professor Moreno Pot.