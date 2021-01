Les granges de visons poden generar noves soques del coronavirus

L'organització conservacionista WWF ha exigit el tancament "immediat" de totes les granges de visó americà per seguretat sanitària enfront de la Covid-19, ja que aquesta espècie té capacitat potencial de generar mutacions de virus SARS-COV-2 i pels efectes nocius contra el medi ambient que pot provocar en ser considerada una espècie invasora.









La reclamació es va produir després que la Xunta de Galícia anunciés el sacrifici de 3.000 visons després de detectar dijous un brot de coronavirus en una granja pelletera a A Banya (La Corunya).





És el segon cas d'infecció de visons amb coronavirus a Espanya, després que l'estiu passat a la Pobla de Valverde (Terol) es sacrifiquessin 92.700 animals. Però per l'ONG, el cas de Galícia és "molt més preocupant" ja que Galícia acull el 80 per cent de les granges de visó americà d'Espanya i, en plena tercera onada de la pandèmia.





WWF porta mesos alertant el risc de les granges de visó per a la salut humana perquè actuen com a reservoris de virus i considera que constitueixen una "activitat de dubtosa ètica i d'enorme risc per a la biodiversitat, donat el caràcter invasor del visó americà".





Per aquest motiu, torna a demanar al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació el tancament immediat de totes les granges i la prohibició "definitiva" de l'activitat pelletera.





WWF denuncia que les granges augmenten el risc per a treballadors, familiars i veïns a més que s'incrementa "el perill evident" que es produeixin mutacions i s'originin noves soques, com ha passat a Holanda i Dinamarca.





L'ONG exigeix a les autoritats competents que prenguin mostres sistemàtiques d'animals i treballadors encara que no presentin símptomes, així com que es facin autòpsies a una mostra de visons morts en totes les granges i seqüenciar el virus detectat en persones i animals de l'entorn de la granja que permeti descartar contagis creuats (cosa que no es va fer en el brot de la granja de Terol).





"És imprescindible que a més dels corresponents anàlisi als animals, es facin PCR als treballadors i a totes les persones que han visitat la granja de A Baña en els últims 15 dies per conèixer l'impacte real d'aquest brot", reitera l'ONG.





El secretari general de WWF, Juan Carlos del Olmo, es pregunta si caldrà esperar que es produeixin infeccions en totes i cadascuna de les granges per tancar aquesta activitat. "S'ha de seguir exposant els treballadors i els seus familiars, amics, veïns a un risc innecessari fins que es produeixi aquest tancament?", interpel·la.





Del Olmo no entén per què la Xunta de Galícia i el Govern d'Espanya s'entesten a mantenir "una activitat perillosa" per a la salut i nociva per al medi ambient que ja "està sent prohibida en la major part dels països del nostre entorn" .