El novembre, Catalunya va tornar a ser una de les comunitats més lentes a pagar els proveïdors

El Període Mitjà de Pagament a Proveïdors (PMP), és a dir, el temps de mitjana que triga a pagar una administració als proveïdors, ha baixat fins als 36,22 dies en el mes de novembre de 2020, sent Catalunya i Balears, amb 44,63 dies i 44,09 dies respectivament, les comunitats autònomes que registren un major PMP global durant el penúltim mes de l'any passat.









Catalunya, amb 44,63, dies es manté un mes més com la CCAA amb major PMP global, seguida de prop per les Illes Balears, amb 44,09 dies. Després d'aquestes autonomies hi ha Aragó, amb 39,19 dies; Madrid, amb 37,22 dies; i Astúries, amb 37,07 dies.





Segons ha informat el Ministeri d'Hisenda, el PMP s'ha reduït en tots els subsectors de les administracions públiques, que engloben l'administració central, comunitats autònomes, entitats locals i Fons de la Seguretat Social, durant el mes de novembre.





En el cas de les CCAA, el PMP ha suposat una reducció del 2,74% respecte al mes anterior. En l'Administració central es xifra en 28,65 dies, mentre que les entitats locals tenen un termini de pagament a proveïdors de 66,49 dies al novembre.





Els segueix Castella-la Manxa, amb 34,04 dies; Castella i Lleó, amb 30,59 dies; La Rioja, amb 29,31 dies; Navarra, amb 28,53 dies; Comunitat Valenciana, amb 26,58 dies; Canàries, amb 24,46 dies; Andalusia, amb 22,69 dies; Cantàbria, amb 22,02 dies; País Basc, amb 21,69 dies; Extremadura, amb 20,47 dies; Galícia, amb 18,90 dies i Múrcia, amb 6,76 dies.





Aquest mes, cap CCAA presenta un PMP superior al termini de 60 dies, límit a partir del qual el Ministeri d'Hisenda comença a aplicar les mesures previstes en la normativa d'estabilitat.





DADES PER AJUNTAMENTS

Pel que fa als ajuntaments de les principals ciutats d'Espanya, hi ha tres municipis que al novembre han presentat un PMP superior a 30 dies, i una d'elles supera els 60 dies.





La que supera els 60 dies és Las Palmas de Gran Canària, que té un PMP global de 135,08 dies. Després d'aquest municipi se situa Sevilla, amb 43,38 dies i Palma, amb 30,17 dies.





Per sota d'aquest llindar estan Saragossa, amb 28,55 dies; València, amb 24,36 dies; Màlaga, amb 22,65 dies; Madrid, amb 21,38 dies; La Corunya, amb 20,07 dies i Barcelona, amb 12 dies.