Per què el covid-19 és més mortal en els homes que en les dones?

Un creixent conjunt d'evidències suggereix que els homes adults tenen gairebé el doble de probabilitats de morir de COVID-19 sever que les dones, segons publiquen investigadors de la Facultat de Medicina de la Universitat de Yale i l'Institut Mèdic Howard Hughes, tots dos als Estats Units, a la revista 'Science'.









A més, assenyalen que tot i que les diferències de sexe estan estretament entrellaçades amb les diferències en els rols de gènere socialment i amb els factors de comportament que probablement inueixen a la infecció i el resultat de COVID-19, el patró global suggereix que també pot haver-hi factors biològics subjacents a l'aparent biaix de sexe masculí per la malaltia greu i la mort per COVID-19.





En la seva perspectiva, els investigadors Takehiro Takahashi i Akiko Iwasaki exploren diverses formes en què les respostes immunes antivirals difereixen entre els sexes biològics, amb implicacions per a la gravetat de COVID-19.





Alguns exemples inclouen diferències en els gens relacionats amb la immunitat codificats en els cromosomes sexuals i també el paper protector de l'hormona sexual femenina estrogen, que podria tenir implicacions antivirals per a aquells que reben teràpies hormonals.





"És important que els estudis de pacients amb COVID-19 informin dels resultats de manera desglossada per sexe, no només per dilucidar els patògens diferencials de la malaltia, sinó també per permetre una comprensió més profunda d'aquesta malaltia i el desenvolupament eventual de millors estratègies de tractament i prevenció", escriuen els autors.





QUÈ PASSA AMB LES PERSONES TRANSGÈNERE?

No obstant això, tot i la comprensió emergent del paper de les diferències sexuals biològiques en les respostes immunològiques aL COVID-19, Takahashi i Iwasaki assenyalen que el sexe no és binari.





Així, destaquen que se sap poc sobre les respostes antivirals per als individus amb trastorns del desenvolupament sexual, on el sexe anatòmic és atípic, o per als individus transgènere, incloent aquells que se sotmeten a teràpies hormonals de reassignació de sexe.





Segons els autors, és possible que en els trastorns del desenvolupament sexual i les persones transgènere puguin tenir respostes immunològiques diferents a la infecció viral en general, aspecte que s'ha de tenir en compte per comprendre plenament els riscos de la infecció pel SARS-CoV-2 i per fonamentar els esforços de vacunació.